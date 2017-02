Immenstaad Prinzenpaar reimt für Besucher des Immenstaader Fasnetsmarktes

Viel Zuspruch hat es für den traditionellen Fasnetsmarkt am Sonntag in Immenstaad gegeben. Ein bunter Mix aus diversesten kulinarischen Spezialitäten, Musik, Aufführungen und Tombola hat den Besuchern gefallen.

Zum beliebten Fasnetsmarkt haben sich das närrische Immenstaad und viele Gäste aus der Nachbarschaft in der Bachstraße und auf der alten Musikterrasse eingefunden. "Egal, ob ihr aus Immenstaad seid, aus der Schweiz oder sogar aus Hagnau – heut' möge mer eich alle!", sagt Narrenvater Hoss zur Begrüßung.

"Die Fasnet hat einen Höhepunkt erreicht und die Bachstraße einem Prachtboulevard gleicht", reimt Prinzessin Tanja. Sie und Prinz Marco sind mit ihrem Hofstaat hinunterflaniert – nach einer, so Hoss "grandiosen Narrenmesse" in St. Jodokus. Auf der Bühne am Hennenbrunnen eröffnet das Prinzenpaar den Markt offiziell. "Wir Hennenschlitter wollen heute alles geben und mit euch die Immenstaader Fasnet leben", erklärt Prinz Marco. Die Hennenschlitter haben sich eine Menge einfallen lassen, um die Marktbesucher kulinarisch zu verwöhnen, mit ihnen Spaß zu haben und sie gut zu unterhalten. "Sämtliche Gruppen der Hennenschlitter machen das hier zusammen", berichtet Organisator und Elferrat Thomas Schlude, "an den Ständen wird gruppenübergreifend zusammengearbeitet. Wenn jeder mit jedem schafft, ist das auch gut für die Gemeinschaft." Die Besucher lassen sich Immenstaader Spezialitäten wie "Bure-Dinnele" und "saure Bohne mit Knepfle" oder deftige Schmalz- oder Speckbrote schmecken. Oder am Stand der Klostergeister aus Münsterlingen "Stangen-Fondue" probieren. Wem der Sinn nach Süßem steht, wird ebenfalls fündig: Die Garde hält ein prächtiges Kuchenbüfett bereit, Waffeln werden gebacken und frisches Popcorn gemacht. Fliegende Händlerinnen ergänzen das Angebot beispielsweise durch Liköre und Schnäpse in liebevoll dekorierten Wägen oder Apfelküchle aus dem Bauchladen.

Die Lose für die vom Team um Cordula Hass und Helga Bauer betriebene Bude gehen ratzfatz weg. An einem anderen Stand sind originelle Hüte im Angebot – die nächste Fasnet kommt bestimmt. Auch den Jüngsten wird nicht langweilig: Die "Ärzte" der Kuscheltier-Klinik haben alle Hände voll zu tun. Und auf der Rollenrutsche haben nicht nur kleine Gäste ihren Spaß, sondern auch Prinz und Prinzessin wagen eine Fahrt. Viel Applaus gibt es für das Bühnenprogramm. Garde sowie die Factory X Kinderhexen begeistern mit ihren Tänzen und die Hennen mit ihrem Schuhplattler zum Fasnets-Rap.