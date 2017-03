Immenstaad Parkscheine in Immenstaad werden teurer

Die Gebühren für Parkscheine steigen in Immenstaad zum Beginn der gebührenpflichtigen Zeit, dem 1. April.

Das hat der Gemeinderat in Immenstaad beschlossen. Pro Stunde werden für alle gebührenpflichtigen Parkplätze statt bisher 60 jetzt 80 Cent fällig. Eine Ausnahme bildet der Parkplatz Strandbadstraße Nord. Dort verdoppelt sich die Gebühr auf zwei Euro pro Tag. Beim Parkplatz am Hochseilgarten bleibt es bei einem Euro pro Tag. Mit der "Brezeltaste" bekommen Kurzparker einen Parkschein für 20 statt bisher 15 Minuten kostenlos. Am kostenlosen Parkplatz an der Linzgauhalle wird die Höchstparkdauer auf 24 Stunden beschränkt.