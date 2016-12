Immenstaad Notlösung für Gästekarte in Immenstaad

Die Interimslösung für die künftig wegfallende Bodensee-Team-Card löst eine lebhafte Diskussion im Gemeinderat aus. Statt der Echt-Bodensee-Card gibt es 2017 ein gemeindespezifisches Angebot.

Ende 2015 hat sich der Gemeinderat gegen eine Teilnahme als Pilotgemeinde an der Echt-Bodensee-Card (EBC) entschieden. Mit Einführung der EBC fällt die bisher in Immenstaad und weiteren acht Gemeinden zur Verfügung stehende Bodensee-Team-Card (BTC) weg und damit die gemeindeübergreifenden Vorteile dieser Karte. Als Interimslösung wird 2017 eine gemeindespezifische Gästekarte aufgelegt. Wirklich glücklich ist damit niemand, wie in der Diskussion im Gemeinderat deutlich wurde.

Für Margot Rauber, CDU-Gemeinderätin und Vorsitzende der Tourismusgemeinschaft, ist nach wie vor unverständlich, dass es die BTC 2017 nicht mehr geben soll. Sie fragte: "Kann man nicht noch einmal in Verhandlungen treten?" Ute Stegmann, Leiterin der Touristinfo, erklärte dazu, dass die neun zum Bodensee-Team gehörenden Gemeinden von Stockach bis Immenstaad schon 2015 vereinbart haben, dass es mit der Einführung der EBC 2017 die BTC nicht mehr geben wird und dass dies auch von Anfang an so kommuniziert wurde.

"Hauptsache, wir sind für 2017 gerüstet"

Allerdings sei man damals noch davon ausgegangen, dass weit mehr als zwei der neun Gemeinden bei der Einführung der EBC dabei sein würden. Touristiker und Verwaltung der verbliebenen sieben Gemeinden hätten sich schon mehrmals deswegen zusammengesetzt und es hätte unterschiedliche Meinungen über die Fortsetzung der BTC gegeben, berichtete Stegmann. Es werde jedoch mehrheitlich keine Fortsetzung gewollt. Viele der Angebote auf der BTC seien auch nur von wenigen Gästen genutzt worden. Für 2017 legen die nicht an der EBC teilnehmenden Gemeinden jeweils eigene Gästekarten als Interimslösung auf.

Die Immenstaader Karte bietet etwa kostenlose Fahrten mit dem Ortsbus und Ermäßigungen für den Eintritt ins Aquastaad, Fahrten mit der Lädine und anderen örtlichen Angeboten. "Wir wollen auch an den gemeinsamen Veranstaltungen mit Hagnau festhalten und mit großen Attraktionen am See über Rabatte verhandeln", kündigte Stegmann an. Margot Rauber sagte zu der pragmatischen Lösung: "Hauptsache, wir sind für 2017 gerüstet".

"Der wahre Grund für den Wegfall der BTC ist ein strategischer"

Helga Bauer (FWI) gab sich damit nicht zufrieden: "Das kann ich so nicht akzeptieren: Der wahre Grund für den Wegfall der BTC ist ein strategischer." An Stegmann gerichtet fügte Bauer hinzu: "Ihre Aufgabe ist es, das Beste für unsere Gäste herauszuholen. Sie sind nicht dazu da, einen Kniefall vor dem Landrat zu machen!" Markus Böhlen (Grüne) äußerte sich nach wie vor davon überzeugt, dass die Region eine Gästekarte braucht, bei der die Nutzung des ÖPNV eingeschlossen ist: "Fast alle Tourismusregionen verteilen solche Karten. Man kann nicht parallel alle möglichen Karten laufen lassen." Eigentlich sei niemand gegen eine Karte, die ÖPNV einschließt, sagte Andreas Graf (FWI), sie müsse nur richtig gemacht werden: "Bei der Einführung der EBC sind große Fehler passiert." Zu den von verschiedenen Räten genannten Kritikpunkten zählte unter anderem, dass Gastgeber kaum einbezogen worden seien und dass die größten Attraktionen am See die EBC nicht unterstützen. Auch der Umgang von Landrat Lothar Wölfle mit Gegnern der EBC wurde bemängelt.

Bürgermeister Jürgen Beisswenger wies darauf hin, dass es ein gemeinsamer Entschluss der neun Gemeinden war, die BTC auslaufen zu lassen. "Mit jeder Gemeinde, die bei der EBC abgesprungen ist, hat sich der Beschluss aber relativiert", räumte er ein. Trotzdem glaube er nicht, dass es möglich sei, die BTC zu reaktivieren.

Martin Gomeringer (Grüne) zog das Fazit: "Es ist das eingetreten, was wir befürchtet haben. Es war aber immer klar: Wenn wir so mit der EBC umgehen, wird es so kommen, wie es jetzt gekommen ist."