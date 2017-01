Immenstaad Neuer Pfarrer in Immenstaad ins Amt eingeführt

Martin Egervari wird als neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde begrüßt. Egervari war zuletzt als Klinikseelsorger tätig.

Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes wurde am Sonntag Pfarrer Martin Egervari als neuer Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Immenstaad in sein Amt eingeführt. "Schön, dass sich Menschen immer wieder neu in den Dienst der Verkündigung rufen lassen", sagte Regine Klusmann, Dekanin des evangelischen Kirchenbezirks Überlingen-Stockach.

In ihrer Ansprache nahm Klusmann Bezug auf die Jahreslosung: "Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch (Ez 36,26)." Kirchengemeinderäte, Gemeinde und Pfarrer müssten sich neu aneinander gewöhnen. "So wie Betriebssystem umprogrammiert werden müssen, damit sie gemeinsam funktionieren, werden die Beteiligten ihre Begabungen gegenseitig entdecken und sich bestärken", sagte Klusmann und bat darum, mit etwaigen Schwächen liebevoll umzugehen. Pfarrer Egervari war zuletzt als Klinikseelsorger in Konstanz tätig.



"Sie müssen wieder im Alltag eines Gemeindepfarrers Fuß fassen. Aber das ist sicher kein Sprung ins kalte Wasser", sagte die Dekanin. Sie sei sich sicher, dass Egervari für die Menschen in Immenstaad da sein werde, auch wenn er nicht in der Gemeinde wohne. Die Vakanz der Pfarrerstelle habe den Mitarbeitern der Kirchengemeinde viel abverlangt. So dankte Klusmann Pfarrerin Kristina Wagner für die Vertretung sowie allen Kirchengemeinderäten und ehrenamtlich Tätigen für ihre Arbeit.

"Wir begrüßen Sie ganz herzlich in unserer Mitte", sagte Kirchengemeinderat Martin Bretschneider. Er versicherte, dass die Immenstaader Gemeinde eine bewegte und lebendige Kirchengemeinde sei. "Lassen Sie sich von uns inspirieren und uns gemeinsam an Gottes Reich bauen." In seiner Predigt sprach Pfarrer Egervari über das Leiden an der Unsichtbarkeit Gottes. "Ehe wir Gott zu sehen vermögen, sieht er uns. Bevor wir Gott suchen, hat er uns schon gefunden." Musikalisch bereichert wurde der Gottesdienst vom Posaunenchor unter der Leitung von Ottmar Leidorf. Beim Empfang im Gemeindehaus gab es die Gelegenheit, mit dem neuen Pfarrer ins Gespräch zu kommen.