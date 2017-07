Immenstaad Neue Struktur für Airbus-Betriebsräte

Christian Birkhofer ist Chef des neuen Gremiums bei der Airbus-Gruppe

Im Seewerk in Immenstaad, dem früheren Dornier-Werksgelände, unterhielt die Airbus-Gruppe bisher mehrere voneinander getrennte Betriebe für Verteidigungstechnik, Raumfahrt und Auswertung von Satellitendaten. Im Zuge einer Neuordnung des Konzerns wurden zur Jahresmitte, wie an anderen Standorten auch, gesellschaftsrechtliche Einheiten und Betriebe zusammengefasst. Das teilt der Airbus-Betriebsrat mit.

Auf Wunsch der Arbeitnehmervertretungen wurde von der IG Metall ein Tarifvertrag mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall geschlossen, um die drei Betriebe und Betriebsräte im Juni zusammenzulegen, wie es in einer Mitteilung des Betriebsrates heißt. Helene Sommer, zweite Bevollmächtigte der IG Metall-Geschäftsstelle Friedrichshafen, die die Verhandlungen führte, erklärt dazu: "Der Tarifvertrag trägt dem Wunsch der Arbeitgeber nach Vereinfachung und Verringerung der Betriebsratsgrößen und Kosten Rechnung. Er berücksichtigt aber gleichzeitig den erhöhten Arbeitsaufwand der Betriebsräte durch eine angemessen vergrößerte Zahl der Mitglieder. Es gelang uns nicht nur, Personalabbau auszuschließen, wir haben die Weichen für einen Expansionskurs gestellt."

Am 22. Juni fand für alle 2459 Airbus Beschäftigten in Immenstaad die Neuwahl eines gemeinsamen Betriebsrates statt. Die neu gewählten Betriebsratsmitglieder starteten sofort voll durch. In einer zweitägigen Klausur und anschließender Konstituierung legten sie ihre neue Arbeitsstruktur, Vorsitzende und Sprecher fest. Zum Betriebsratsvorsitzenden wurde Christian Birkhofer gewählt, zu seinem Stellvertreter Arnim Eglauer und als weiterer Stellvertreterin Jana Hug. Neben ihnen sind Adema Babic, Christa Steuernagel und Erwin Reich für die Betriebsratsarbeit hauptamtlich freigestellt.

Die weiteren Betriebsratsmitglieder sind Stefan Anders, Anja Eglauer, Katja Ries, Daniel Sauer, Angelique Lerner, Thomas Kunz, Carolin Schlewek, Wolfgang Heinzius, Alexander Pfaffenrodt, Volker Debus, Danny Eichner, Harald Guist, Ralf Müller, Margot Nistl, Robert Lutz, Claudia Vogel und Markus Stuckenbrock.