Immenstaad Nachfolger für Bürgermeister Jürgen Beisswenger gesucht

Bürgermeister Jürgen Beisswenger hat beim Neujahrsempfang in Immenstaad angekündigt, bei der im September 2017 anstehenden Bürgermeisterwahl nicht mehr zu kandidieren.

Jürgen Beisswenger ist seit 1993 Bürgermeister der Gemeinde Immenstaad. Am 27. September 2009 war er mit gut 97 Prozent der Stimmen bestätigt worden. Einen Gegenkandidaten hatte er damals nicht gehabt. Die Wahlbeteiligung lag 2009 bei gut 74 Prozent – parallel fand die Bundestagswahl statt. Am 6. Dezember endet Beisswengers dritte Amtszeit. Nachdem er am Sonntag im Rahmen des Neujahrsempfangs der Gemeinde im Bürgersaal des Rathauses seinen Verzicht auf eine vierte Amtszeit erklärte, wird es spätestens dann einen neuen Bürgermeister beziehungsweise eine Bürgermeisterin für die Seegemeinde geben. "Aber noch ist nicht der Tag für Abschiedsreden und Bilanzen", sagte Beisswenger. "Bis es soweit ist, gibt es nämlich noch jede Menge zu tun".

Der Diplom-Verwaltungswirt (FH) Jürgen Beisswenger wurde am 13. Februar 1956 in Stuttgart geboren. Von 1979 bis 1993 war er in der Stadtverwaltung von Leinfelden-Echterdingen tätig gewesen. Mit einer überwältigenden Mehrheit von rund 96 Prozent der Stimmen hatte sich Beisswenger bei seiner ersten Wiederwahl im Jahr 2001 gegen seinen einzigen Gegenkandidaten, den Mannheimer Werner Tereba (2,4 Prozent) behaupten können. Tereba hatte bei den Wählern allerdings nicht als ernsthafter Amtsanwärter gegolten. Die Wahlbeteiligung lag damals bei gut 49 Prozent.

Vor der Wahl im Jahr 2009 sagte Beisswenger in einem SÜDKURIER-Interview: "Bürgermeister einer Bodenseegemeinde zu sein ist ein Privileg. Daran hat sich bis heute nichts geändert und ich würde mich immer wieder für Immenstaad entscheiden, weil ich die Gemeinde und die Menschen mag. Immenstaad hat so viel Potenzial und viele spannende Aufgaben mit Gestaltungsmöglichkeiten."