vor 3 Stunden SK Immenstaad Nach dem Unwetter: Immenstaader Gemeindeverwaltung richtet Sammelplatz für Grünabfälle ein

Die Gemeindeverwaltung Immenstaad stellt ein Grundstück zur Verfügung, damit Einwohner Grünabfälle abgeben können, die durch das Unwetter entstanden sind, das in den frühen Stunden des 2. August eine Schneise der Zerstörung hinterlassen hat. Abgabezeiten sind laut Mitteilung am Freitag, 4. August, von 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 5. August, von 8 bis 12 Uhr auf dem Grundstück Ecke Strandbadstraße/Vinzenz-Palotti-Weg.