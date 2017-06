Immenstaad Nach Verwüstung in Kita Ruhbühl: Beschuldigungen gegen unschuldiges Kind

Die Verdächtigungen trafen ein Kind, das nachweislich nichts mit der Verwüstung der Kita zu tun hat.

Immenstaad – Über die Verwüstungen, die am Wochenende zwischen dem 9. und 12. Juni in der Kita Ruhbühl angerichtet wurden, herrscht in der Gemeinde großes Unverständnis und Entsetzen – umso mehr, weil als Tatverdächtige mehrere strafunmündige Kinder gelten. Strafunmündig bedeutet, dass die Kinder noch keine 14 Jahre alt sind. Jetzt trafen jedoch Verdächtigungen ein Kind, das nachweislich nichts mit der Sache zu tun hat. Wie die Polizei mitteilte, liege das daran, dass Helfer bei den Aufräumarbeiten den bei der Tat auf ein Möbelstück geschriebenen Namen eines Kindes feststellten. Dieser Name wurde offenbar bekannt. Das betreffende Kind sei zur Tatzeit nachweislich mit Angehörigen auswärts im Urlaub gewesen, teilt die Polizei mit, die Beschuldigungen, denen das Kind jetzt ausgesetzt sei, daher absolut unbegründet.

Die Kinder, die in die Kita eingedrungen sind, haben dort Mobiliar und Ausstattung demoliert, obszöne Sprüche an Wänden und Mobiliar hinterlassen, Mehl, Kaffee, Glitzerpulver und Reinigungsmittel verstreut und vergossen und durch das Verstopfen eines Abflusses und Aufdrehen eines Wasserhahns verursacht, dass fast im gesamten Haus das Wasser stand. Der Schaden wird auf 120 000 Euro geschätzt.

Auf einer Küchentür haben die Täter diesen Satz hinterlassen: "Es war mir eine Freude euch zu pranken". "Pranken" ist abgeleitet vom englischen Begriff "Prank". Darunter versteht man im ursprünglichen Sinn einen Scherz oder Streich in der Art, wie sie am 1. April üblich sind. Im Internet sind zahlreiche Videos von solchen Aktionen – meist heimlich gefilmt – zu sehen. Inzwischen handelt es sich dabei jedoch oft nicht mehr um harmlose und geistreiche Scherze, sondern um Aktionen, die man durchaus als bösartig bezeichnen kann. Der Satz an der Tür legt nahe, dass die Kinder, von denen die Kita verwüstet wurde, ihre Tat als Streich oder Scherz betrachtet haben. Auf die Frage, ob sich die Kinder bei ihrem Treiben gefilmt haben, antwortete der Polizeisprecher nicht.