Immenstaad Nach Ostern fällt das Gasthaus Hirschen

Das Traditionsgasthaus Hirschen weicht für Neubauten. Am 24. April sollen die Abrissbagger anrollen.

Im Inneren des "Hirschen" ist der Rückbau im Gang. Metall, Holz und andere Stoffe, die entsorgt werden müssen oder zur Wiederverwertung geeignet sind, werden ausgebaut und in Container sortiert. Für die Genehmigung für den Abriss nutzte der Bauherr das zeit- und geldsparende Kenntnisgabeverfahren. Der Gemeinderat nahm den bevorstehenden Abriss in der Sitzung am Montag zur Kenntnis.

Bei der Planung des Abrisstermins wurde der bevorstehende Beginn der Tourismussaison berücksichtigt: "Wir lassen das Haus noch bis zum Ende der Osterferien stehen", erklärte Architekt Alexander Mohr auf Nachfrage. "Am 24. April werden die Bagger kommen." Derzeit sehe man sich alle Häuser im Umfeld im Hinblick auf eventuell bereits vorhandene Schäden an und nehme solche Schäden auf.

Hierbei gehe es um Rechtssicherheit im Fall von Schäden, die dem Neubau zugeschrieben werden könnten. Die Baugenehmigung vorausgesetzt, sollen die Arbeiten am Neubau gleich im Anschluss an den Abriss beginnen. Dafür sei es nicht notwendig, die Haupt- oder Bachstraße zu sperren, setzt Mohr entsprechenden Bedenken entgegen. Eine Sperrung des Gehweges reiche aus.

An Stelle des "Hirschen" und daneben – in unmittelbarer Nachbarschaft zum denkmalgeschützten Haus Michael – sind zwei Häuser mit drei Vollgeschossen plus Dachgeschoss und ausgebautem Dachspitz geplant. Sie werden etwa 2,20 Meter höher als der Hirschen. An der zur Hauptstraße zeigenden Giebelseite sind die einzelnen Gebäude zwischen 12,5 und 13 Meter breit, die Tiefe liegt bei jeweils 20 Metern. Im Dezember 2016 erklärte der technische Ausschuss sein Einvernehmen zur Baugenehmigung – mit sechs zu vier Stimmen.

Edwin Brügel (FWI), Markus Böhlen und Martin Gomeringer (Grüne) sowie Ernst Deisenberger (SPD) begründeten ihr Nein mit Bedenken angesichts der Größe der Gebäude an dieser das Ortsbild prägenden Stelle. Die weiteren Schritte im Bebauungsplanverfahren lagen bei der Baurechtsbehörde in Friedrichshafen. Mit der Baugenehmigung für den Neubau rechnet Architekt Alexander Mohr noch in der laufenden Woche.