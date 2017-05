Friedrichshafen Mittelalterspektakel lockt hunderte Besucher an den Landesteg

Der Landesteg von Immenstaad war am Wochenende kaum wiederzuerkennen. Menschen aus längst vergangenen Zeiten hatten ihn besetzt: 22 Aussteller zeigten beim Mittelalterspektakel am Bodensee Handwerk, Kunst und Speisen wie vor 500 Jahren.

"Man muss nur Fernsehen schauen, um zu sehen wie präsent und interessant doch das Thema Mittelalter ist", sagt Organisator Harald Welker im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Herr der Ringe, Game of Thrones – da kann man einige Filme und Serien mit großer Fanschar aufzählen." Wohl auch deshalb kamen am Samstag und Sonntag hunderte Besucher und bummelten über den kleinen aber feinen Markt. Dabei war nicht nur die "Mittelalter-Szene" in Kostümen und Ritterrüstungen vertreten, vor allem eher modern gekleidete Besucher machten sich ein Bild von der längst vergangenen Zeit. "Wir haben das Ganze als Familienveranstaltung geplant und ich denke das klappt auch ganz gut. Es gibt überall etwas zum Schauen und Ausprobieren", so Welker. "Musik, leckeres Essen und heute sogar einen Schwertkampf. Die Leute sind interessiert, schauen sich das Ganze an und kommen immer wieder."

Einer der Aussteller war Billi Braun, der sein Hobby vor fünf Jahren zum Beruf gemacht hat: "Ich habe mich mit meinen Drachenlikören selbstständig gemacht", so der Händler aus Ramstein-Miesenbach (Rheinland-Pfalz). "Ich bin im ganzen Jahr auf über 40 solcher Märkten und finde es hier in Immenstaad sehr schön. Das Wetter ist klasse, die Leute zeigen großes Interesse an unserer Welt – besser kann es nicht sein." Beutelschneider, Filzer, ein Glasperlendreher, ein Drexelmeister, eine Töpferei, Seifen und Edelsteine – zu entdecken gab es genug. Und auch die Kleinen – die "Bälger", wie es im Mittelalter-Jargon heißt – durften sich beim Armbrustschießen ausprobieren. Im wahrsten Sinne des Wortes war das Leben einst beschwerlich.

"Die Rüstung? Die wiegt rund 30 Kilo", sagte ein in Metall und Ketten gehülltes Mitglied der Schaukampf-Gruppe "Feder und Schwert", während die Mittagssonne auf dem Panzer glänzte. Mit Theaterstücken und Schwertkämpfen sind sie im ganzen Land unterwegs. "Wer das Mittelalter liebt, nimmt diese Last in Kauf."