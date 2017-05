Friedrichshafen Messe soll am Pfingstsonntag in St. Jodokus erklingen

Messe soll am Pfingstsonntag in St. Jodokus erklingen

Der Kirchenchor Immenstaad singt am Pfingstsonntag die "Messa sublime amore" in St. Jodokus. Der Komponist begleitet den Chor an der Orgel.

Der Chor steht auf. Nach intensiver Vorbereitung möchte der Komponist, der am Samstag persönlich nach Immenstaad gereist ist, um mit den Sängern zu proben, jetzt das ganze Credo singen. Harmonisch, die vier Stimmen parallel geführt, beginnt der Kirchenchor das Glaubensbekenntnis und füllt den Raum unter der katholischen Kirche mit einer warmen, eingängigen Melodie, als plötzlich der Wohlklang ein Ende hat. "Crucifixus etiam pro nobis – er wurde für uns gekreuzigt" wartet unverhofft mit Spannungen auf und verleiht der Musik einen spätromantischen Charakter. Doch bereits in der Auferstehung versöhnen sich die Harmonien, im Dreivierteltakt schwingen sie wie beim Sonnenaufgang im Crescendo zum Amen. Der Chor applaudiert, bedankt sich beim Komponisten, der sie gut gelaunt und humorvoll mit seinem Werk bekannt gemacht und am Klavier begleitet hat.

Bei der "Messa sublime amore", der Messe der erhabenen Liebe, handle es sich um ganz formale, tonale und romantische Musik, sagt Timo Handschuh. Im Herbst 2016 wurde seine Messe in D-Dur in Langenau bei Ulm im Rahmen eines Gottesdienstes und anlässlich des Chorjubiläums uraufgeführt. Am 4. Juni, im Gottesdienst am Pfingstsonntag, wird sie in St. Jodokus zum 65. Priesterjubiläum von Pfarrer Wilhelm Weßbecher zum zweiten Mal erklingen. Die Messe, komponiert für vierstimmigen Chor, Sopransolo, Orgel, Streicher und Glocke, soll für Laienchöre aufführbar sein. Solo- und Orchesterpart seien dagegen sehr anspruchsvoll, sagt der Komponist, gedacht für Musiker mit Erfahrung. Daran dürfte es der bekannten Sopranistin aus Ulm, Maria Rosendorfsky, die bereits an Opernhäusern wie Wien und München glänzte, kaum fehlen.

Doch was führt sie und den Generalmusikdirektor des Theaters Ulm, der an der Stuttgarter Staatsoper als Assistent Manfred Honecks seine Dirigentenkarriere startete, ausgerechnet nach Immenstaad?

"Ich habe Timo Handschuh in Stuttgart kennengelernt. Dort habe ich in einem Chor gesungen, den er geleitet hat", sagt Konrad Veeser. Die Freundschaft, die sich daraus entwickelte, führt den studierten Kirchenmusiker jetzt an den Bodensee, wo er den Chor auf der Orgel begleiten und die Glocke schlagen wird. Zwölf Mal wird das "B" einer langen Metallröhre während des "Benediktus" erklingen.

Die Messe D-Dur ist Handschuhs vierte Messe, die alle für bestimmte Anlässe entstanden sind. Die Partitur, mit der er arbeitet, ist handgeschrieben. "Ich komponiere grundsätzlich von Hand", schildert der 42-Jährige den Entstehungsprozess. Er sitze dazu am Klavier, nicht am Computer. Etwa drei Wochen habe es gedauert, bis die Messe in ihren Grundzügen stand. Doch dann kam die Ausarbeitung. "Das Agnus Dei ging schnell", sagt er, "das Gloria dauerte etwas länger". Dafür hat Verena Simmler, Leiterin des Immenstaader Kirchenchors, Verständnis. "Das Gloria ist vielfältig und komplex, oft kommt etwas überraschend anders als erwartet", sagt die junge Sopranistin, die am Pfingstsonntag dirigieren wird. Teilweise sei das Werk eine Herausforderung für ihren 40-köpfigen Chor, den sie als engagiert, flexibel und belastbar schildert.

Und trotz ihrer Erfahrung musste auch sie sich das unbekannte Werk erst erarbeiten. "Gott sei Dank sind die Stimmen oft parallel geführt", sagt sie. Dadurch habe er es dem Chor nicht zu schwer gemacht. "Man muss eine Sprache finden, die gefällt und die singbar ist", findet Handschuh. Trotzdem sei es eine Musik, die aus ihm komme. Sonst mache die Mühe des Komponierens ja keinen Sinn.