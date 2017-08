vor 56 Minuten SK Immenstaad Mehrere Schussverletzungen: Katze muss eingeschläfert werden

Eine verletzte Katze wurde am Samstagvormittag auf einem Gartengrundstück am Kapellenweg in Immenstaad gefunden. Wie sich laut Polizeibericht beim Röntgen herausstellte, war das Tier von insgesamt vier aus einer Luftdruckwaffe verschossenen Projektilen getroffen worden.