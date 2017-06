vor 2 Stunden Gisela Keller Exklusiv Immenstaad Landwirtschaftliche Betriebe spezialisieren sich

Bis in die 1950er betrieben rund hundert Höfe in Immenstaad eine vielseitige Landwirtschaft. Heute haben sich die verbliebenen Betriebe spezialisiert. Um diese Entwicklung geht es in der neuen Folge unserer Serie "Immenstaad im Wandel".