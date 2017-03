vor 18 Minuten Susann Ganzert Exklusiv Immenstaad Lachender Smiley spornt Kinder zum Sprint an

Was Anlagen zur Geschwindigkeitsanzeige noch können, außer Autofahrern einen bösen oder lachenden Smiley zu zeigen, ist in Immenstaad zu sehen: Hier machen sich Kinder einen Sport daraus, den lachenden Smiley durch Spurts herauszufordern. Das hat SÜDKURIER-Mitarbeiterin Susann Ganzert beobachtet und macht sich in der Kolumne "Se(e)ziert" darüber so ihre Gedanken.