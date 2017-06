Immenstaad Kita auf dem Ruhbühl: Gespräch mit Eltern der Täter anberaumt

Wegen der Verwüstungen in der Immenstaader Kita auf dem Ruhbühl ist ein Gespräch zwischen den Eltern der straf-unmündigen, noch unter 14 Jahre alten Täter und Gemeindevertretern über das weitere Vorgehen anberaumt.

Wann dieses Gespräch stattfinden wird, gibt die Polizei nicht bekannt: „Zum Schutz der Kinder“, begründet Polizeisprecher Fritz Bezikofer. Am 10. Juni wurden in der Kita auf dem Ruhbühl erhebliche Verwüstungen angerichtet. Der Schaden wird auf rund 120 000 Euro geschätzt. Die Aufräum- und Sanierungsarbeiten laufen. Die Kita wird nicht vor Beginn des neuen Kindergartenjahres nutzbar sein. Kinder sind kurzfristig auf andere Kitas in der Gemeinde verteilt worden. Als Übergangslösung sollen jetzt Räume in der Schule hergerichtet werden. Der Schaden wird von der Versicherung ausgeglichen, die Regress nehmen will.