Immenstaad Kita-Bedarf in Immenstaad nimmt zu, Gebühren werden steigen

Die Nachfrage nach Krippen- und Ganztagesplätzen in Immenstaad steigt, die Gebühren werden zum 1. September erhöht.

Die Kinderbetreuung ist und bleibt eine der aufwändigsten Aufgaben der Gemeinde. Der Bedarf für Krippenplätze steigt weiter und auch immer mehr Ganztagesplätze werden nachgefragt. "Ab Januar oder Februar 2018 werden wir bei den Krippenplätzen voll sein und es werden acht Plätze fehlen. Wir werden eine weitere Gruppe einrichten müssen", sagte Hauptamtsleiter Michael Haase vor seinen Erläuterungen zum Kindergarten-Bedarfsplan. Die gemeindeeigenen Kitas seien sehr gut ausgelastet. Derzeit gibt es rechnerisch in den sechs gemeindeeigenen Kitas zusammen 232 Plätze für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. 214 Kinder werden aktuell betreut. Im Lauf des kommenden Kindergartenjahres werden jedoch einige neue mehr hinzukommen, als zum Ende der Sommerferien in die Schule wechseln. Im kommenden Kindergartenjahr bestehe ein Bedarf für 68 Ganztagesplätze. Zusammen genommen gibt es aber in den Immenstaader Einrichtungen lediglich 50 Ganztagesplätze, zehn weitere kommen in einer Kleingruppe hinzu, die übergangsweise im Grundschulgebäude untergebracht ist. In der Krippe im Kinderhaus gibt es 40 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Derzeit sind davon zwar nur 34 belegt, aber es werden im Lauf des nächsten Kindergartenjahres 14 weitere Kinder hinzukommen.

"Die Entscheidung, am Standort Seegaddel weitere Ganztagesplätze zu schaffen, ist richtig und notwendig", sagt Bürgermeister Jürgen Beisswenger. Im Rahmen der Planungen für den Seegaddel-Neubau haben sich Gemeinderat, Verantwortliche der Kitas und Elternvertreter dafür ausgesprochen, dass die Kita Schulstraße und Seegaddel ihre Schwerpunkte auf bestimmte Betreuungsformen legen, sich also spezialisieren sollen: die Kita Schulstraße auf Krippenbetreuung, die Kita Seegaddel auf Ganztagesbetreuung. Dies soll umgesetzt werden.

Die Gesamtausgaben der Gemeinde für ihre Kitas beliefen sich im Jahr 2016 auf fast 3,7 Millionen Euro, von denen fast 2 Millionen die Gemeinde trägt. Den größten Posten machen dabei die Personalkosten aus. Zum 1. September plant die Gemeinde eine Erhöhung der Kindergartengebühren. Dabei orientiert sie sich an den Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände. Ein Platz im Regelkindergarten wird dann (bei elf Beitragsmonaten) für eine Familie mit einem Kind 121 Euro monatlich kosten, im Ganztageskindergarten für Drei- bis Sechsjährige 239 Euro. Die Gebühr für einen Krippenplatz in Regelbetreuung beträgt 355 Euro, für die Ganztageskrippe 518 Euro. Für andere Betreuungsformen liegen die Gebühren dazwischen. Alle Gebühren sind für Familien je nach Kinderzahl gestaffelt. Wer vier Kinder hat, zahlt für einen Ganztagesplatz in der Krippe 86 Euro. Diese Gebühren zugrundegelegt, hat die Gemeinde einen Kostendeckungsgrad durch Gebühren von 8,6 Prozent ausgerechnet.

Renate Schwarz-Govaers (SPD) und Angelika Bauser-Eckstein(Grüne) sprachen sich für Ermäßigungen für Familien aus, deren Einkommen knapp über Sozialhilfeniveau liegt. Mit Hinweis auf eine sehr komplizierte Abgrenzung sprach sich der Bürgermeister dagegen aus.