Immenstaad Jürgen Beisswenger blickt auf 24 Jahren Amtszeit zurück

Jürgen Beisswenger, Immenstaader Bürgermeister, geht nach 24 Jahren Amtszeit in den Ruhestand. Er blickt auf viele Erfolge zurück und verrät, was ihm schlaflose Nächte bereitete.

Herr Beisswenger, Sie kandidieren nach 24 Jahren Amtszeit kein weiteres Mal. Fällt es Ihnen schwer, nach dieser langen Zeit das Ruder aus der Hand zu geben?

Einerseits ja, weil es ja noch viele schöne Aufgaben gibt. Wenn ich zum Beispiel an des Schulareals denke: Es ist schon eine reizvolle Aufgabe, das zu gestalten. Andererseits ist auch der Zeitpunkt gekommen, wo man nach mehr als 45 Jahren im öffentlichen Dienst, davon mehr als 32 in leitender Funktion, auch gerne mal die Verantwortung weitergibt.

Zum Ende Ihrer Amtszeit konnten Sie noch den Spatenstich für ein Großprojekt ausführen: das Gewerbegebiet Steigwiesen II, dem ein fast zehnjähriges Bebauungsplanverfahren voranging. Es wird wohl das letzte große Gewerbegebiet in Immenstaad sein. Wo sehen Sie weitere Entwicklungsmöglichkeiten?

An neuen Gewerbeflächen wird es wohl wirklich keine neuen mehr geben. Dornier III, also die Bodensee Business Base, lässt sich noch weiterentwickeln. Aber da sich das Gelände nicht im Besitz der Gemeinde befindet, haben wir da keinen Einfluss. Was die weitere Flächenentwicklung der Gemeinde angeht, werden wir auch weiterhin mit erheblichen Restriktionen – regionalplanerischen wie landesplanerischen – rechnen müssen. Daher wird es bei Wohnbauflächen und noch mehr bei Gewerbeflächen eng werden.

Was bezahlbaren Wohnraum angeht, ist das Angebot extrem knapp. Auch in Immenstaad wird verdichtet, wie gerade etwa entlang der Hauptstraße zu beobachten ist. Allerdings handelt es sich fast ausschließlich um Bauträgerprojekte, die naturgemäß vor allem gewinnorientiert sind, oder es entstehen weitere Angebote für Feriengäste. Wie finden Sie diese Entwicklung?

Nachverdichtung ist in Ordnung, sofern sie moderat passiert. Sie hat ja auch ihre Grenzen – schon im Bezug auf die Umgebungsbebauung. In Mehrfamilienhäusern entstehen eher kleinere Wohnungen, die von Kapitalanlegern im Sinne von Zweit- oder Ferienwohnungen genutzt werden. Das ist ein Trend, der wohl weiter anhalten wird. Baurechtlich und planungsrechtlich gibt es keine Instrumentarien, mit denen wir das verhindern könnten. Es sei denn, wir würden die Grundstücke selber erwerben und nach unseren Vorgaben bauen lassen. Das ist aber ein mühsames Unterfangen und verteuert das Bauen zusätzlich. Wo wir die rechtlichen Möglichkeiten haben, – zum Beispiel bei dem laufenden Projekt im Frickenwäsele durch bestehende Verträge – haben wir sehr deutlich eingefordert: Wir wollen hier keine kleinen Wohneinheiten, sondern Wohnraum für Familien. Da bekommen wir das hin. Was das Wohnen auf der grünen Wiese angeht – hier ist das Angebot einfach endlich.

Das gerade angesprochene Wohnraum-Problem hat auch Auswirkungen auf eine weitere Aufgabe der Gemeinde: die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Sagen Sie „Immenstaad schafft das?“

Ja, ich sage „Immenstaad schafft das“. Auch wenn es anfangs ziemlich schwierig war, ist es uns jetzt doch recht gut gelungen, Wohnraum anzumieten. Wir haben ja jetzt im Gemeinderat die Konzeption fortgeschrieben. Wir werden weiterhin versuchen, Wohnungen anzumieten. Wenn es gar nicht anders geht, bleibt nichts anderes übrig, als zu bauen. Sowohl im Bereich Strandbadstraße mit Mobile Homes als Interimslösung, die auch wieder rückgebaut werden kann, als auch im Gewerbegebiet Bürglen mit einem festen Gebäude könnten wir zusätzlichen Wohnraum schaffen. Wir gehen schon heute davon aus, dass ein großer Teil der Menschen, die heute in Immenstaad sind, bleiben werden und dass teilweise noch mit dem Nachzug von Familienangehörigen zu rechnen ist.

Die Kinderbetreuung ist eine weitere große Zukunftsaufgabe, die sich Immenstaad viel kosten lässt. Der Neubau eines größeren Kinderhauses im Seegaddel ist mit 5 Millionen Euro veranschlagt. Wie viel Unterstützung gibt es hier durch den Gesetzgeber?

Wir sind mit dem Zeitpunkt der Planungen in die glückliche Lage gekommen, dass jetzt auch der Bund für die Ü3-Betreuung ein Förderprogramm aufgelegt hat. Im U3-Bereich gibt es Zuschüsse vom Land. Zusätzlich haben wir bereits die Zusage für Mittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 240 000 Euro. Nach heutigen Möglichkeiten bekommen wir also die nötige Unterstützung.

In der nächsten Gemeinderatsitzung soll die Überplanung des Schulgeländes beauftragt werden. Zuerst soll das Grundschulgebäude saniert und erweitert werden, im zweiten Bauabschnitt soll auch der von den Vereinen schon sehr lang gehegte Wunsch nach einer neuen Sport- und Festhalle erfüllt werden. Die Umsetzung des Projektes wird allerdings dazu führen, dass der derzeit geringe Schuldenstand der Gemeinde drastisch steigen wird.

Das haben wir ja auch in der mittelfristigen Finanzplanung aufgezeigt. Beim ersten Bauabschnitt reden wir von einem Zeitraum bis etwa 2021. Wenn das vollzogen ist, kommt der Rückbau der Hauptschule. Erst dann lassen sich die anderen Abschnitte umsetzen.

Es wird sich also etwa bis 2030 ziehen, bis die neue Halle steht?

Bei einem Projekt in dieser Größenordnung sind wir wahrscheinlich nicht weit davon entfernt.

Sehr wichtig ist für Immenstaad auch der künftige Verlauf der B 31-Trasse. Es gibt Stimmen, die sich für einen Ausbau der bestehenden Trasse aussprechen. Wie stehen Sie dazu?

Das sind die gleichen Stimmen, die es immer gab. Ich setze hier auf Überzeugungsarbeit, wie sie auch die Bürgerinitiative Immenstaad leistet. Wir werden mit sehr viel Aufmerksamkeit und Engagement den weiteren Planungsprozess begleiten, der sehr gut und sehr transparent läuft. Wir wollen mit guten Argumenten überzeugen. Es kann ja nicht sein, dass man den Verkehr der B 33 mit der B 31 auf einer vierspurigen Straße vor die Haustüre von 6500 Immenstaadern und 77 000 Urlaubsgästen legt.

Mit all diesen Problemen wird sich künftig ihr Nachfolger befassen müssen. Bis zum Bewerbungsschluss am 18. September ist es ja nicht mehr weit. Können Sie sich erklären, dass es für diesen Posten in einer ja durchaus attraktiven Gemeinde bisher nur einen Bewerber gibt?

Diese Entwicklung hat sich schon seit Jahren abgezeichnet. Betrachtet man Eriskirch, Langenargen oder Sipplingen, dann kamen die Bewerber aus der näheren Umgebung oder aus dem Ort selbst. Der Klassiker, so wie es vor 24 Jahren war, dass sich Kandidaten aus dem ganzen Land interessiert haben, scheint abzunehmen. Das liegt auch daran, dass dieser Beruf eine relative schlechte Work-Life-Balance aufweist. Selbst wenn ein engagierter Bewerber aus dem öffentlichen Bereich will, heißt das noch lange nicht, dass die Familie mitziehen würde. Die Akzeptanz von kommunalpolitischen Entscheidungen nimmt ab, während die Komplexität von Planungs- und Verwaltungsprozessen enorm zugenommen hat. Da nimmt auch die Bereitschaft von gestandenen Amtsleitern ab, in ein Wahlamt mit all seinen Risiken zu wechseln – mit der allumfassenden Gesamtverantwortung und unter Zurückstellung privater und familiärer Belange.

Wenn Sie an diese 24 Jahre zurückdenken: Was würden Sie als die größten Erfolge werten?

Es gibt schon ein paar Dinge, auf die ich auch persönlich stolz bin. Zum Beispiel darauf, dass es gelungen ist, die wirtschaftliche Basis dieser Gemeinde auf eine breitere Basis zu stellen. Früher war Immenstaad gleich Dornier. Mit der Ziegelei und Steigwiesen ist es uns gelungen, neue und interessante Unternehmen herzuziehen. Ich bin auch sehr froh, dass es gelungen ist, im Rathaus eine motivierte und kompetente Mannschaft zusammenzubauen. Dann kommen noch viele Einzelprojekte dazu, die wir gemeinsam verwirklicht haben: die Ortsmitte oder das Pflegeheim zum Beispiel. Auch wenn ich die Tourismusbilanzen der vergangenen Jahre anschaue – da zeigt die Kurve immer nach oben. Worauf ich besonders stolz bin ist, dass wir seit 2002 Immenstaad das Profil der familienfreundlichen Kommune geben konnten und das auch wirklich mit Leben erfüllt haben.

Das waren die schönen Dinge – es gab sicher auch weniger schöne.

Manches hat mir schon schlaflose Nächte bereitet. Wie zweimal das eingebrochene Dach im Aquastaad. Die Phase, in der wir uns dazu durchgerungen haben, die Hauptschule zu schließen, war auch nicht schön. Bei der Entwicklung des Gewerbegebiets Steigwiesen gab es Zeiten, in denen ich mich fragte, ob das je funktionieren wird. Und auch bei der Ortsmitte ging zwischenzeitlich lange nichts voran. Wir haben fast händeringend nach einem Bauträger gesucht, der bereit war, das Projekt zu übernehmen. Und dass wir bei der Erweiterung Hardt-Horn nicht zu einem gescheiten Baugebiet gekommen sind, war auch kein schönes Erlebnis. Vielleicht war es dafür einfach nicht die richtige Zeit.

Es ist schwer vorzustellen, dass Sie von einem Sieben-Tage-in-der-Woche-Job auf Null herunterfahren. Wie sehen Ihre Pläne für den Ruhestand aus?

Ich habe ja noch ein paar Mandate, etwa im Kreistag. Und es gibt auch noch andere Dinge, die ich weitermachen möchte. Ich habe mich aber auch entschlossen, aufzuhören, weil man Leben nur sehr bedingt nachholen kann. Ich bin noch vom alten Schlag und habe die Priorität immer auf den Beruf gelegt. Da hat man schon aus terminlichen Gründen auf viele Dinge verzichtet, die einem persönlich wichtig sind: Auf den See zu gehen oder in die Berge, oder Gitarre spielen zum Beispiel. Da habe ich Nachholbedarf und dem werde ich auch nachgehen.

Es haben bestimmt auch schon viele Vereine angeklopft.

Ja, es gibt viele Angebote, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Aber ich will mich jetzt eher raushalten aus dem lokalen Geschehen und mehr meinen persönlichen Bedürfnissen nachgehen.

Zur Person

Jürgen Beisswenger wurde 1956 in Stuttgart geboren. Nach der Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart wurde er 1979 in Leinfelden-Echterdingen Amtsleiter Sport-, Kultur- und Vereinsförderung, 1986 Persönlicher Referent des Oberbürgermeisters, Bürgerreferent und Wirtschaftsförderer. Bei der Immenstaader Bürgermeisterwahl am 26. September 1993 entschieden sich bei acht Mitbewerbern 67,5 Prozent der Wähler für ihn. Er wurde 2001 mit 96,5 und 2009 mit 97,1 Prozent wiedergewählt. Bei der diesjährigen Wahl tritt er nicht mehr an. Seit 1999 ist Beisswenger Mitglied des Kreistags, hinzu kommen noch mehrere weitere Ämter. Jürgen Beisswenger ist verheiratet mit Susanne Beisswenger. Tochter Charlot ist im Studium. Seine Hobbys sind Segeln, Wandern, Gitarre, Reisen und Garten. (gik)