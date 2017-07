Immenstaad Johannes Henne will Bürgermeister von Immenstaad werden

Johannes Henne will Bürgermeister von Immenstaad werden

Mit Johannes Henne ist der erste Kandidat bekannt, der die Nachfolge von Immenstaads Bürgermeister Jürgen Beisswenger antreten will. Beisswenger kandidiert nicht mehr. Henne gab am Freitagabend mit einer Pressemitteilung bekannt, dass er seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus der Seegemeinde abgegeben habe.

Der 29-jährige Henne ist Verwaltungsfachmann und Kommunalberater und wohnt zurzeit in Biberach an der Riß. Nach eigenen Angaben arbeitet er zurzeit als Projektleiter für die Kommunalberatung City & Bits am Standort Ulm. Sein Ziel sei es immer gewesen, irgendwann als Bürgermeister Verantwortung für eine Gemeinde zu übernehmen.

Sein Vater war von 1980 bis Mai dieses Jahr Bürgermeister der Gemeinde Sigmaringendorf im Kreis Sigmaringen. Und sein Bruder ist seit 2013 Bürgermeister in der Alb-Gemeinde Zwiefalten.

Henne, der Mitglied der CDU ist, will als unabhängiger und überparteilicher Kandidat antreten. Er wolle die Zeit bis zur Wahl am 15. Oktober intensiv nutzen: „Ich habe meinen Hut bewusst zu diesem frühen Zeitpunkt in den Ring geworfen. Die kommenden dreieinhalb Monate möchte ich nutzen, um mit möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.“ Henne hat deshalb einen Internetauftritt eingerichtet (www.johannes-henne.de).

Wichtige Unterstützung erfahre er im Wahlkampf auch von seiner Partnerin. Für beide sei klar, dass sie ihren Lebensmittelpunkt nach Immenstaad verlegen werden, sollte Henne zum Bürgermeister gewählt werden.