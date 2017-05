vor 4 Stunden Gisela Keller Exklusiv Immenstaad Jahrelanger Streit um Abriss des Kirchenschiffs von St. Jodokus

Jahrelang hat der geplante Abriss des Kirchenschiffs der katholischen Kirche St. Jodokus in Immenstaad die Gemeinde beschäftigt. Eine Bürgerinitiative schöpfte alle Rechtsmittel aus, um das denkmalgeschützte Schiff vor dem Abriss zur retten. In unserer Serie "Immenstaad im Wandel" ist zu lesen, warum es trotzdem zum Abriss kam – und was dabei unwiederbringlich verloren ging.