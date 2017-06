Immenstaad Immenstader Konzertreihe mit barocken Werken

In St. Jodokus traf Bach auf Biber und Biber trat dabei aus dem Schatten Bachs. Auch Stücke von André Campa und Nicolaus Bruhns wurden aufgeführt.

Kantaten und Instrumentalmusik der Barockzeit standen am Sonntagabend in der Kirche St. Jodokus in Immenstaad im Mittelpunkt. Sopranistin Ina Weissbach und Bass Hermann Locher überzeugten mit Musik von Johann Sebastian Bach, Heinrich Ignaz Franz Biber, André Campa und Nicolaus Bruhns. Virtuos begleitet wurden sie von Andrea Diersch (Violine), Frank Westphal (Violoncello) und Georg Brendle (Orgel).

Während sie sangen, schritten Ina Weissbach und Hermann Locher zu den Klängen aus Bachs Kantate "Wachet auf " langsam entlang der Kirchenbänke zum Altarraum. Hier trafen sie sich mit den Instrumentalisten und intonierten bestens aufeinander abgestimmt zum Auftakt des Konzertes die Melodie aus der Barockzeit. "Biber steht unberechtigterweise im Schatten von Bach", schickte Andra Diersch der "Schutzengel Sonate" für Solo-Violine aus Bibers 16 Mysteriensonaten voraus. Bekannt sei Biber vor allem für seine virtuosen Geigenstücke. "Er war seiner Zeit weit voraus." Das Besondere am virtuosen Werk Bibers seien die Doppelgriffe. Gekonnt erzeugte Diersch den Eindruck der Mehrstimmigkeit. Es gelang ihr, mit den scheinbar einfachen Tonfolgen eine fast schon meditativ anmutende Ruhe im Kirchenraum zu schaffen.

Mit viel Ausdruck und Hingabe überzeugte Hermann Locher bei Bibers "Nisi Dominus aedificaverit domum" nach dem Psalm 127. Dazu legte Georg Brendle mit der Orgel das sichere Fundament. Mit der gebotenen Leichtigkeit, klar und mit viel Transparenz, sang Ina Weissbach die geistliche Solokantate "Jubilate Deo" von André Campra, einem der wichtigsten französischen Barockkomponisten. Mit frischer Stimme gelangen ihr die Koloraturen, die von Violoncello und Orgel untermalt wurden. Locher ließ "Mein Herz ist bereit" von Nicolaus Bruhns folgen. Hier erklangen Bass und Violine wie im Dialog als gleichwertige Partner.

Mit der Gambensonate Nr. 2 D-Dur von Johann Sebastian Bach trat Frank Westphal mit seinem Violoncello solistisch in die erste Reihe. Mit warmem Klang – mal melancholisch ruhig, mal mit temporeichen Läufen – intonierte er die vier Sätze Adagio, Allegro, Andante und Allegro. Westphals Spiel harmonierte mit der Orgel Georg Brendles, der sie virtuos und mit viel Spielfreude aus der Rolle des reinen Begleiters herausführte. Am Ende schloss sich der Reigen mit weiteren Klängen aus Bachs Kantate "Wachet auf " für die beiden Sänger und das Instrumentalisten-Trio.

Seit 21 Jahren findet die klassische Konzertreihe, die von dem Immenstaader Arzt und Organist Georg Brendle organisiert wird, bei freiem Eintritt ihr Publikum sowohl bei Einheimischen als auch bei Urlaubern. Natürlich verließen die Zuhörer auch bei diesem Konzert die Kirche nicht, ohne vorher eine Zugabe zu hören. Bei "Mann und Weib und Weib und Mann" aus Mozarts Zauberflöte zeigten Weissbach und Locher einmal mehr ihr musikalisches Können.