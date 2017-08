Immenstaad Immenstaader feiern fröhliches Weinfest mit vielen Gästen

Gute Stimmung, leckeren Wein, kulinarische Genüsse und Musik vom Feinsten gab es bei schönstem Wetter

Immenstaad – Kurz nach Öffnung des Festplatzes waren schon die meisten Sitzbänke gefüllt und die Festgäste in bester Feierlaune. Zur offiziellen Eröffnung um 19 Uhr begleiteten Musiker des Musikvereins Bürgermeister Jürgen Beisswenger und Bodensee-Weinprinzessin Stephanie Staneker durch die Besucherreihen zur Bühne.

In seiner letzten Eröffnungsrede erinnerte der Bürgermeister an die historische Bedeutung des Festplatzes für die Immenstaader Winzer: "Vor 120 Jahren wurde hier die erste und einzige Immenstaader Winzergenossenschaft gegründet". Diese gebe es seit dem durch starken Frost bedingten Niedergang des Weinbaus 1956/57 nicht mehr, fügte Beisswenger hinzu. Zum Glück aber auch für die Festbesucher habe der Weinbau in Immenstaad in den 1970er Jahren wieder Fahrt aufgenommen. Beschwingt nahm der scheidende Bürgermeister Bezug auf die bevorstehende Bundestagswahl: "Heute Abend müssen Sie sich nicht zwischen schwarz, rot, grün oder gelb entscheiden", sagte Beisswenger schmunzelnd, "sondern zwischen rot, rosé oder weiß, zwischen trocken und lieblich". Und zwischen den unterschiedlichen Rebsorten, die an den Immenstaader Rebhängen wachsen und von Immenstaader Winzern und Hagnauer Genossenschaft zu feinen Tropfen verarbeitet werden.

An ihren Ständen rund um den Festplatz boten viele Vereine die passende kulinarische Begleitung dazu: Von gebackenen Bodenseefelchen über pikantes Blätterteiggebäck und Käse bis zum Wurstsalat oder Rettichbrot gab es für jeden Geschmack etwas. Die Musiker des Musikvereins zeigten ihr breit gefächertes Repertoire vom Marsch über Polka bis zum Schlager oder Musical- oder Filmmelodien. "Wir lieben den Bodensee" und die "Fischerin vom Bodensee" gehörten selbstverständlich auch dazu. Dirigent und Musiker bewiesen auch Entertainer-Qualitäten und trugen gute Laune bis in jeden Winkel des Festplatzes. Sogar zu einer La-Ola-Welle ließen sich die Immenstaader hinreißen.

"Wir haben extra wegen dem Weinfest unsere Heimreise auf Montag verlegt", berichtete Familie Haag aus Waghäusel, die seit 17 Jahren immer wieder in Immenstaad Urlaub macht. Später am Abend übernahm "Aufgeht's" die musikalische Unterhaltung. Am Samstagabend wurde bei Musik der Partyband "First Class" weitergefeiert.