Immenstaad Immenstaader Jazznight: Do X Memorial Bigband wirft den schnurrenden Motor an

Bei der 29. Immenstaader Jazznight kommt auch der runde Jahrestag des Leiters der Do X Memorial Bigband zur Sprache

Diese 29. Immenstaader Jazznight ist unter anderem ein Abend der markanten E-Bass-Themen. Der Grund dafür ist nicht, dass E-Bassist Hartmut Heinzelmann seit nun 20 Jahren die Do X Memorial Bigband leitet und er sie sich selbst zum Geschenk machen würde – sondern er hat einige Zugnummern der Soulmusik ausgesucht, und was für "Smoke on the water" die E-Gitarre ist, das ist für "Papa was a rolling stone" nun man der cool pumpende E-Bass. Es fehlt an nichts bei diesem Höhepunkt der ersten Hälfte: nicht an den dräuenden Streichern aus dem Keyboard, auch nicht an den drei Sängern aus der Mitte der Band, die ihre Instrumente weglegen und Sängerin Dagmar Egger – auch sie seit 20 Jahren mit an Bord – an Klasse nichts schenken, so wenig wie die brillant gellende Solotrompete von Stefan Schäfer.

Soul sollte man keinesfalls spielen, wenn man verkrampft in die Noten schauen muss, und deshalb hat die Do X Memorial Bigband sich goldrichtig entschieden: Die Band und ihr Leiter verbinden Konzentration mit Entspannung, tauschen Blicke mit einem Lächeln der Freude angesichts des schnurrenden Bigband-Motors. Und wer weiß, vielleicht erlebt man mit dem Herrentrio an den Mikrofonen ja die Geburtsstunde der "See Brothers", so wie auch die "See Sisters" bei einer Immenstaader Jazznight ihren ersten Auftritt hatten. Der mehrstimmige Gesang bei Stevie Wonders "I wish" und Bill Withers traumhaft lässig rübergebrachtem "Lovely day" lässt jedenfalls nichts zu wünschen übrig.

Die Do X Memorial Bigband hat sich diesmal keine Gastmusiker eingeladen, vertraut zu recht auf die eigene spielerische Stärke. Die Bitte "Teach me tonight" braucht die Band nicht mehr auszusprechen – das zeigt der gleichnamige Jazzstandard, in dem Sachen gelernt werden, "die uns alle gar nichts angehen", wie Dagmar Egger betont. Das kann man so sagen: die Bläsersätze sorgen für erotische Spannung und Dagmar Egger lässt die Töne vibrieren wie einst Marilyn Monroe. Wer das nicht mitkriegt, darf eine Hormonbehandlung auf Krankenschein beantragen. Ihr Meisterstück legt die Bigband aber mit Gordon Goodwins "Get in line" ab. Schon der Titel verrät, dass es nicht einfach ist, die Nummer draufzukriegen: Ihre Foppereien zaubern dem Hörer ein Lächeln ins Gesicht, sie tricksen und täuschen aber zugleich die spielende Mannschaft ins Aus, sofern sie nicht so versiert ist wie die Do X Memorial Bigband. Alle Achtung!

Aber die Band kann auch ganz anders. Für das Intro von "El Abrazzo" von Alan Baylock schlagen die Bläser ihre Schalltrichter zum Pulsschlag des Klaviers mit wärmendem Samt aus. "Living karger than life" dagegen zeigt mit seinem afro-kubanischen Groove, wie fein die Rhythmusgruppe aufeinander abgestimmt ist. Markus Bonsen gelingt hier ein Solo auf dem Bartonsaxofon, das in seiner sonoren Beweglichkeit an Pepper Adams erinnert. Wenn Dagmar Egger im Standard "But not for me" in die Rolle einer ewig zu kurz Gekommenen steigt, darf sich das Publikum davon angesprochen, aber nicht gemeint fühlen – es wird von der Do X Memorial Bigband ja rundum bestens bedient.

Das gilt auch für die zweite Hälfte, in der die ersten beiden Stuhlreihen geräumt werden: Fünf Paare der Tanzgruppen "Swing in Konstanz" und "SwinnINNoration" aus Kreuzlingen tanzen zur Musik der Bigband den Lindy Hop – einen Gesellschaftstanz der 20er Jahre und Vorläufer von Boogie Woogie und Rock 'n' Roll, wie Dagmar Egger aufklärt. Dabei spielt die Bigband keinen nostalgischen Schlafmützen-Swing, sondern einen Schweißtreiber wie Juan Tizols "Perdido". Da fliegen auf dem Parkett fast die Tupfen aus dem Retro-Kleid. Aber auch Count Basies "Moten Swing" wird aufgefahren, und hiermit gelingt es in den Zugaben, den Bürgersaal zum Tanzschuppen auch fürs Publikum zu machen. "Frauen, schnappt eure Männer!", rät Dagmar Egger; und die Herren, wenn sie schon sollen, entscheiden sich mehrheitlich für einen gemütlichen Schieber. Wer weiß, vielleicht war die Redewendung "mein lieber Schieber" ja früher wirklich mal ein Kosewort für männliche Tanzbären mit Ring am Finger.