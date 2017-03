Immenstaad Immenstaader Feuerwehrleute sind hoch motiviert und gut ausgebildet

Der Ausbildungsstand der Immenstaader Feuerwehr ist gut und wird immer besser. Mit 43 aktiven Mitgliedern konnte der Mannschaftsstand zwar einigermaßen stabil gehalten werden, laut Kreisbrandmeister Henning Nöh sind das allerdings \"fast zu wenig\".

Dass die Gemeinde ihre Feuerwehr sehr schätzt, zeigt sich unter anderem darin, dass sie sich seit Jahren großzügig zeigt, wenn es um deren Ausrüstung geht. Noch wichtiger als die Ausrüstung sei aber "eine Mannschaft, die groß genug und gut ausgebildet ist", betonte Feuerwehrkommandant Claus Mecking bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am Freitagabend. Der Ausbildungsstand der Immenstaader Wehr ist gut und wird immer besser, die Motivation ist hoch. Nur die Zahl der Feuerwehrleute dürfte gerne noch etwas steigen.

Mit 43 aktiven Mitgliedern konnte die Immenstaader Feuerwehr ihren Mannschaftsstand in den vergangenen Jahren einigermaßen stabil halten und steht im Vergleich mit manch anderer Wehr gut da. 43 Feuerwehrleute sind aber laut Mecking "fast zu wenig", Kreisbrandmeister Henning Nöh nannte als Ziel für Immenstaad 60 Feuerwehrleute. Dann gebe es für jede zu besetzende Position zumindest einen Vertreter. Dreifachbesetzung sei laut Richtlinien des Landes wünschenswert.

"Wir beziehen die Nachbarschaft mehr ein als früher", berichtete Mecking über eine Möglichkeit, mit dem Problem umzugehen. Das funktioniere im Kreis zunehmend besser, erklärte Nöh, der seit 18 Jahren Kreisbrandmeister ist: "Viele Berührungsängste konnten abgebaut werden und die Feuerwehren arbeiten Hand in Hand." Das bestätigte Mecking, aber er machte auch deutlich, dass daraus nicht weniger Arbeit für die einzelnen Wehren resultiere: Eine Wehr, die eine andere unterstützt habe, erwarte eben auch, dass man ihr helfe, wenn Not am Mann sei. Mecking hofft, dass es in Zukunft besser gelingen wird, die Feuerwehren von Aufgaben zu entlasten, die auch andere übernehmen können – etwa, wenn es um die Beseitigung einer Ölspur geht.

Die meisten Arbeitgeber hätten zwar viel Verständnis, wenn ein Mitarbeiter zu einem Einsatz gerufen werde, aber nicht unbedingt in solchen Fällen, erklärte er.

Dass die Immenstaader Feuerwehrleute hoch motiviert sind, zeigt sich in der großen Anzahl derer, die im vergangenen Jahr freiwillig zeitaufwendige und anspruchsvolle Lehrgänge besucht haben, um sich weiter zu qualifizieren. Der zweite Stellvertreter des Kommandanten, Martin Stett, berichtete, dass sich auch für das laufende Jahr bereits viele für Lehrgänge angemeldet haben: von der Grundausbildung über die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger, Zugführer, Maschinisten für Löschfahrzeuge oder Drehleitern bis zur Einsatzleitung. Viele Immenstaader Feuerwehrleute haben sich inzwischen auf mehreren Gebieten qualifiziert, was den Kommandanten auch deshalb freut, weil er sie je nach Bedarf auf verschiedenen Positionen einsetzen kann. 59 Übungen verfestigten und erweiterten das Gelernte.

Insgesamt 46 Mal war die Immenstaader Feuerwehr im vergangenen Jahr im Einsatz. Überwiegend ging es dabei um technische Hilfe – etwa bei Unfällen, Unwettern, Hochwasser und Sturm. Auch bei zwei Kleinbränden rückte die Wehr aus. "Kleinbrand klingt harmlos", sagte Kommandant Claus Mecking dazu, "aber bei einem davon mussten fünf Personen mit Rauchgasintoxikation gerettet werden."

Im Juni wurde das neue Löschfahrzeug LF 10 beim Hersteller abgeholt. Laut Feuerwehrbedarfsplan von 2013 braucht Immenstaad aber auch einen Gerätewagen Technik (GW-T). Zu der Frage, ob die Gemeinde 2017 den 2015 erstmals dafür beantragten Zuschuss bekommen werde, sagte Henning Nöh: "Ich werde versuchen, dass wir den GW-T dieses Jahr umsetzen können."

Freiwillige Feuerwehr

Die Feuerwehr Immenstaad hat 43 aktive Mitglieder und 40 Mitglieder in der Alters- und Reservemannschaft. Kommandant ist Claus Mecking, seine Stellvertreter sind Karl Glatthaar und Martin Stett. Kassierer ist Markus Löffler. Aus gesundheitlichen Gründen wechselte Kerstin Gaißmaier in die Reserve und hat ihr Amt als Schriftführerin niedergelegt. Neu in dieses Amt gewählt wurde Melanie Pfeifer. Die Jugendfeuerwehr hat 21 Mitglieder, die Jugendausbilder sind Marco Dikreuter, Lena Kayan-Löffler und Marcel Zwirner. (gik)