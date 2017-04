vor 3 Stunden Gisela Keller Exklusiv Immenstaad Immenstaad im Wandel: Vom Fremdenverkehr zum Tourismus

Bereits in den 1920ern genossen Urlauber das schöne Immenstaad. In der Serie "Immenstaad im Wandel" geht es diesmal um den Tourismus. 2016 kamen so viele Urlauber wie noch nie nach Immenstaad.