Immenstaad Immenstaad entscheidet sich für Echt-Bodensee-Card

Die Entscheidung im Gemeinderat war von Ärger geprägt: Gegner der regionalen Gästekarte hatten versucht, die Räte mit E-Mails zu beeinflussen. Ab 2018 sollen Touristen Vorteile im Nahverkehr nutzen können.

Über die Einführung der regionalen Gästekarte Echt Bodensee Card (EBC) gab es nicht nur in Immenstaad zwei Jahre lang teils heftige Diskussionen zwischen Gegnern und Befürwortern. Jetzt hat sich der Gemeinderat mit knapper Mehrheit für die Einführung der regionalen Gästekarte ab 2018 entschieden. Neben anderen Vorteilen können Urlauber mit der EBC kostenlos Bus und Bahn im Bodo-Verbund nutzen.

Sehr verärgert zeigte sich Bürgermeister Jürgen Beisswenger über Versuche von EBC-Gegnern aus Uhldingen-Mühlhofen und Langenargen, die Entscheidung zu beeinflussen. Immenstaader Gastgeber, Gemeinderäte und Verwaltung hätten eine Flut von E-Mails erhalten, mit denen EBC-Gegner mit teils abenteuerlichen Mutmaßungen und Spekulationen für Verunsicherung und Irritationen gesorgt hätten, sagte der Bürgermeister im Gespräch mit dem SÜDKURIER: "Mit konstruktiver Kritik hatte das nichts mehr zu tun."

Einmischung per E-Mail

Vor dem Gemeinderat verbat sich Beisswenger solche Einmischung: "Weder diese Verwaltung noch dieser Gemeinderat brauchen Nachhilfe, Rechtsberatung oder Belehrungen." Der Bürgermeister forderte die E-Mail-Schreiber auf: "Klären Sie diese Fragen in Ihrer Gemeinde und mit Ihren Gemeinderäten und setzen Sie nicht darauf, dass man – wenn man die Zustimmung in Immenstaad verhindert – ein weiteres Argument für die eigene Gemeinde geliefert bekommt."

Auch die Forderung eines Immenstaader Touristikers, das Thema EBC zu einem anderen Zeitpunkt auf die Tagesordnung des Gemeinderats zu setzen, verärgerte den Bürgermeister: "Ob und wann ein Thema auf die Tagesordnung kommt, entscheidet entsprechend der Gemeindeordnung der Bürgermeister und wenn es dann auf der Tagesordnung ist, der Gemeinderat – und nicht der Geschäftsführer eines Touristikunternehmens."

Die Leiterin der Tourist-Info Ute Stegmann berichtete, dass sich sowohl bei einer Veranstaltung im Bürgersaal als auch beim Tag der offenen Tür in der Tourist-Info im Frühjahr zwar noch nicht alle, aber doch viele Gastgeber über die EBC informiert hätten und auch etliche positiv überrascht gewesen seien – obwohl es auch kritische Stimmen gegeben habe. Viele EBC-Gegner haben kritisiert, dass große Attraktionen am Bodensee unter den Leistungspartnern der EBC fehlen. Hier habe sich die Lage schon sehr verbessert und verbessere sich weiterhin, sagte Manuela Kneissler. Sie ist Leiterin Projektmanagement bei der Deutschen Bodensee Tourismus GmbH (DBT). Aktuell böten 100 Leistungsträger Vorteile für die EBC-Besitzer, weitere 20 hätten bereits für 2018 zugesagt. Auch der Katamaran und das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen seien seit Kurzem darunter. Kneissler reagierte auf einen weiteren Kritikpunkt: Auch das Netz der Rückgabestellen, von viele EBC-Gegner als zu klein kritisiert, wachse – auch in Orten, die noch nicht an der EBC teilnehmen.

Verantwortliche begegnen Kritik

Zur Finanzierung der EBC wird pro Urlauber über sechs Jahren hinweg 1 Euro an die DBT gezahlt, 75 Cent davon bekommt der Verkehrsverbund. Falls die bisher in Immenstaad gültigen Regeln zur Befreiung für Kinder unter 16 und Gäste mit nur einer Übernachtung weiterhin gelten sollen, werde die Kurtaxe um 1,20 bis 1,30 Euro steigen, kündigte Stegmann an. Bernd Hasenfratz, Projektmanager bei Bodo, erklärte auf Nachfrage, dass als Datenbasis für die Kalkulation des Bodo-Anteils Interviews mit 1600 repräsentativ ausgewählten Urlaubern dienten. Bis Ende 2019 sei der Betrag von 75 Cent eingefroren. "Wir können uns schon aus Gründen der Glaubwürdigkeit auch danach keine größeren Preissprünge erlauben", erklärte er weiter. Ab 2018 werde der in den Sommerferien stündlich zwischen Langenargen und Bodman-Ludwigshafen verkehrende Echt-Bodensee-Bus auch Kippenhausen anfahren.

Für die Freien Wähler Immenstaad (FWI) erklärte Kurt Reichle, dass man immer noch nicht wirklich wisse, ob die Immenstaader Gastgeber die EBC wollen oder nicht. Er beantragte, eine Umfrage zu machen und die Entscheidung nochmals zu verschieben. Der Antrag wurde knapp abgelehnt. Anschließend stimmten alle Räte von Grünen und SPD, außerdem Edwin Brügel (FWI), Martina Mohr, Stefan Siebenhaller und Martin Frank von der CDU für die EBC, die anderen Räte dagegen: Neun zu Sieben für die Karte.

"Ich denke, es war richtig, die Entscheidung nicht nochmal zu verschieben", sagte Jürgen Beisswenger im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Ute Stegmann sagte: "Mit dieser Entscheidung können wir weiterarbeiten. Wir setzen unsere Energie ja auch viel lieber dafür ein, das Projekt umzusetzen." Die Tourist-Info plant bereits weitere Informations-Veranstaltungen für Gastgeber und auch konkrete Schulungen zum Umgang mit der neuen Gästekarte.

Gästebefragung

In den vier Pilotgemeinden der EBC befragt das Marktforschungsinstitut CustomerResearch aus Frickingen derzeit Übernachtungsgäste zur Nutzung der EBC und der Zufriedenheit damit. Geschäftsführer Prof. Dr. Thomas Dobbelstein berichtete dem Gemeinderat von den Ergebnissen aus der Vorsaison. Demnach gaben 68 Prozent der Befragten an, die Karte für freie Fahrt in Bus und Bahn nutzen zu wollen. Bei 57 Prozent hatte die Karte einen hohen Einfluss auf die Nutzung von Bus und Bahn, bei 40 Prozent auf die Wahl ihrer Ausflugsziele. 33 Prozent gaben an, dass die Karte künftig einen hohen Einfluss auf die Wahl des Urlaubsziels am Bodensee habe.