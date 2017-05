Immenstaad Höhen und Tiefen beim Tennisclub Immenstaad

Der Tennisclub Immenstaad hat seine Mitglieder bei der Hauptversammlung zu mehr Engagement aufgefordert.

Die Hauptversammlung des Tennisclubs Immenstaad (TCI) fand jüngst im TCI Ristorante statt. Der Vorsitzende, Alexander Mohr, konnte mehr als 50 Mitglieder begrüßen, wie es in einer Mitteilung des TC heißt. Kritik an der Einsatzbereitschaft der Mitglieder bezüglich Arbeitsdienste und Engagement für den Verein äußerte Rüdiger Dube, stellvertretender Vorsitzender. Ein Rückgang der Arbeitsstunden um mehr als 20 Prozent seit vergangenem Jahr seien kein gutes Zeichen. „Die Mitglieder sind der Verein und nicht der Vorstand“, appellierte Dube an die Versammlung und stellte klar, dass der Vorstand bereits weit mehr Einsatz als erforderlich erbringe.

Der im vergangenen Jahr neu gewählte Kassierer Lars Ruhbach konnte von einer positiven Bilanz berichten, merkte aber an, dass die Mitgliederzahl von rund 250 seit mehreren Jahren auf einem Level bleibe. Eintritte und Austritte hielten sich Jahr für Jahr die Waage, sagte Ruhbach. „Erfreulich ist, dass wir noch dieses Jahr eine neue Homepage bekommen“, verkündete Schriftführer Alexander Domian.

Bürgermeister motiviert

„Unsere acht gemeldeten Mannschaften bewegen sich im guten Mittelfeld“, berichtete Sportwart Klaus Chlopik. Auch die Spielgemeinschaft der ersten Herrenmannschaft mit dem TC Salem funktioniere optimal und bestätigte sich durch einen respektablen dritten Platz in der zweiten Bezirksliga. Im Bereich der Jugendarbeit seien positive Entwicklungen zu beobachten, schilderte Jugendwartin Palma Rockstroh: „Den ganz Kleinen beim Tennislernen zuzuschauen macht richtig Spaß.

“ Den Worten von Rockstroh schloss sich Bürgermeister Jürgen Beisswenger an. „Gerade die Jugend stellt eine wichtige Säule unserer Gemeinde dar und muss daher gefördert werden“, sagte Beisswenger. Gleichzeitig zeigte er aber die schwierige Situation vieler Vereine in Bezug auf Mitgliederengagement auf und motivierte: „Ein Verein ist kein Dienstleister. Bringen Sie sich in das Vereinsleben ein.“ Vorsitzender Alexander Mohr bedankte sich bei Beisswenger für die seit der Gründung des Vereins vor 59 Jahren sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Als neuer Kassenprüfer wurde Christian Sonders gewählt.

Besonders erwähnt wurden bei der Hauptversammlung Herbert Schaack, der die Plätze in Ordnung hält, sowie Klaus Negrassus. Ohne Negrassus Hilfe mit seiner Gartenbaufirma wären manche Arbeiten auf der Anlage und die erfolgreiche Waldweihnacht nicht möglich gewesen, teilt der TC mit.