Immenstaad Hennensuppe ist bereit zum Servieren

Die erste Hauptprobe für die Traditionsveranstaltungen der Hennenschlitter ist absolviert. Am Freitag ist Premiere, zwei weitere Vorstellungen am Wochenende folgen.

Immenstaad – Die Vorbereitungen für die Hennensuppe sind in die heiße Phase eingetreten. In der Linzgauhalle haben sich die mehr als 200 Akteure zur ersten gemeinsamen Hauptprobe getroffen. Eine weitere wird noch folgen, bevor sich am Freitagabend der Vorhang zur Premiere öffnet. Bei der Probe werden auf der Bühne der Linzgauhalle in Windeseile immer wieder andere Kulissen aufgebaut, in den Umkleideräumen schlüpfen die Akteure in ihre Kostüme. Als die Gruppe "Knecht und Mägd" an die Reihe kommt, steht ein grüner Reisebus auf der Bühne. Aber wohin soll die Reise gehen? "Det na goht's do numm..." hört man immer wieder. Mehr soll an dieser Stelle nicht zum Inhalt verraten werden.

Aber ein wenig von der Vorgeschichte: Der SÜDKURIER hat darüber mit Karin Bank, Obermagd der Knecht und Mägd, gesprochen. "Es ist schwierig zu sagen, wie viel Aufwand eigentlich drinsteckt", erklärt Karin Bank. Ende Oktober habe sich die ganze Gruppe zum ersten Mal getroffen, um Ideen für Geschichte und Text zu sammeln. "Ich habe alles aufgeschrieben und es in eine Form und Reihenfolge gebracht", berichtet die Obermagd, wie es weiterging. Schritt für Schritt sei alles immer wieder überarbeitet worden.

"Über die Weihnachtsferien haben wir Pause gemacht, aber nach Dreikönig ging es mit Vollgas weiter". In der "Hockstube" der Knecht und Mägd wurde alles besprochen und geprobt. Woher die vielen Kostüme stammen? "Viele haben wir aus unserem Fundus", erklärt Karin Bank. "Manche wurden auch selbst genäht oder geändert, ein paar haben wir bestellt". Die Kulissen, allen voran der Bus, wurden in Gemeinschaftsarbeit aus Holz gebaut und bemalt. "Das ist alles viel Arbeit, aber es ist auch viel Spaß dabei", sagt die Obermagd.

Außerdem hätten die Vorbereitungen für die Hennensuppe auch einen sehr positiven Nebeneffekt: "Sie stärken das Gemeinschaftsgefühl." Ganz ähnlich liefen auch die Vorbereitungen der anderen Gruppen für deren Bühnenstücke. Narrenvater "Hoss" erzählt: "Auch die anderen Gruppen haben private Räumlichkeiten, in denen sie sich zur Ideenfindung zusammensetzen und dann proben." Alle Gruppen kümmern sich auch selbst um ihre Kostüme und Kulissen und alle haben im Oktober mit den Vorbereitungen begonnen. "Die Tanzgruppen beginnen sogar oft schon im August mit ihren Vorbereitungen zur Hennensuppe", weiß "Hoss".

In den Hauptproben zur Immenstaader Hennensuppe liegt der Schwerpunkt auf dem reibungslosen Ablauf und dem Zusammenspiel der aufwendigen Technik. Den großen Plan dafür haben die Elferräte an den Regieplätzen im Blick.

