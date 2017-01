Immenstaad Hennensuppe für närrische Genießer

Die Immenstaader Hennenschlitter begeistern wieder ihre närrische Fangemeinde mit einer feurigen Hennensuppe. Die Akteure bieten sechs Stunden Programm bestes Fasnetsprogramm.

Immenstaad – Vor vollem Haus und begeistertem Publikum feierte die Hennensuppe der Immenstaader Hennenschlitter am Freitag Premiere. Fast, aber doch nicht ganz, wurde der Vorsatz von Narrenvater Hoss erfüllt, mit dem Programm bis Mitternacht fertig zu werden. Am Samstag und Sonntag wurde die Hennensuppe in der Linzgauhalle dann noch einmal serviert – "Heiß gekocht und scharf gewürzt", wie es die Moderatorinnen des bunten Abends Iris Opalka und Kathrin Töbel zusammenfassten.

Zu ihrer Proklamation hatten Prinzessin Tanja und Prinz Marco royale Begleitung durch Prinzessin Regina und Prinz Stefan vom Narrenverein Griesebigger aus Kressbronn. Deshalb hieß es in der Linzgauhalle nicht nur "Narri Narro" sondern auch "Stari-Staro". Die Knecht und Mägd zeigten, warum es schön ist, zu verreisen, aber das Ziel bei einer netten Reisegesellschaft gar nicht so wichtig ist. Italien? Pizza gibt es ja auch in Immenstaad. Griechenland? Dumm, wenn nichts mehr auf dem Ouzo-Konto ist. Spanien, Holland, Frankreich? Oder vielleicht "New Jork"? "Pass du mol auf, dass di der Trump überhaupt nei lässt!" gibt eine Mitreisende zu bedenken. Dabei hat der USA-Fan doch "extra Russisch g'lernt".

Die Folgen von sechs Stunden Hennensuppen-Programm sprach Brigitte Kohler "vum Frickenwäsele" in der Bütt an: "Do duht oim s'Fiedle weh." Die schönen Tänze der Mädle gefielen vor allem den Männern, sagte sie außerdem. Stürmischer Applaus und Jubelschreie für die Korkenknaller, die Garde, Factory X und die Danzknepfle kam später aber auch vom weiblichen Publikum.

Tatort-Prominenz deckte für die Hennen blutige Pläne um den Neubau am Hirschen-Eck auf: Wie kam eine Leiche in die Baugrube und warum ist in den Plänen fürs "Rote Haus" ein Whirlpool eingezeichnet und Zimmer, die Frauennamen tragen? Steht "a.B." bei Immenstaad etwa bald für "außergewöhnliche Bedürfnisbefriedigung"? Kathrin und Axel Töbel überschrieben ihre Büttenrede mit "Schlimmer geht's nimmer". Zum neuen US-Präsidenten überlegten sie: "War der Horrorclown das Vorbild für Trump oder war es umgekehrt?" De Maizière habe recht gehabt, als er Afghanistan zum sicheren Herkunftsland erklärte: "Es ist dort immerhin sicherer als in einem Flüchtlingsheim in Sachsen."

Fasnetsverbot in Immenstaad – diese düstere Vision brachten die Hennen auf die Bühne. Aber so ganz ohne "Singe, saufe, lache" wäre es ja viel zu ruhig in Immenstaad: Depressionen bei den Hennenschlittern und Wirtschaften, die schließen müssen, wären die Folge. Das will niemand und schon gar nicht, dass die Korkenknaller ungelenkig werden. Dass sich mit einem traditionellen Besen sogar die "Formula Besen" gewinnen lässt, zeigten die Hexen. Ihr Bühnenstück wurde durch Filmszenen einer Besen-Verfolgungsjagd durch den Ort ergänzt und brachte viel gute Laune in den Saal. Als "freilaufende Landwirte" kündigten die Moderatorinnen die "Hennenhofsänger" an. Diese zeigten, dass sie auf Musik und Gesang als zweites Standbein setzen können.

Martin Frank lästerte als "Bote vom Gemeinderat" unter anderem über die vielen Schwaben im Rathaus, zu denen auch Jürgen Beisswenger gehört. Schwabe hin oder her – für seinen bald 24-jährigen Einsatz bekam der Bürgermeister, der sich im Herbst nicht mehr zur Wahl stellt, viel Applaus von den Menschen im Saal. Dabei erhoben sich viele von ihren Plätzen. Vielleicht standen manche auch auf, weil ihnen eine halbe Stunde nach Mitternacht "das Fiedle wehtat". Aufstehen hatte viele Stunden vorher nämlich Brigitte Kohler als Rezept dagegen in der Bütt empfohlen.

