Immenstaad Hennenschlitter-Figur auf Musikterrasse beschädigt

Unbekannte stehlen ein Bronzeküken von der Hennenschlitter-Figur auf der Immenstaader Musikterrasse. Die Täter trennen die mit dem Fundament verbundenen Füße ab. Die Gemeinde erstattet Anzeige wegen Diebstahl.

Immenstaad – Am 29. Juli kamen zur Bronzefigur des Hennenschlitters auf der alten Musikterrasse eine Bäuerin hinzu und eine Henne mit zwei Küken – oder "Bibbelen", wie man sie in Immenstaad nennt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde eines dieser Bibbelen von bislang Unbekannten gestohlen. Die Täter haben den Körper mitgenommen und die mit dem Fundament verbundenen Füße abgetrennt und zurückgelassen.

"Mein Mann hat es heute Morgen bemerkt", berichtet Helga Bauer, auf deren Initiative hin die Bronzefiguren aufgestellt wurden. "Wir haben gleich auf dem Rathaus Bescheid gesagt." Die Figurengruppe hat sich zu einem sehr beliebten Fotomotiv auch bei Urlaubern entwickelt. Erwachsene setzen sich dazu gerne zu der Bäuerin auf die Bank. "Die Kinder haben sich immer gerne zu den Bibbelen auf den Boden gesetzt, sie gestreichelt oder 'gefüttert' – so wie es die Bäuerin macht. Sie hatten so eine Freude an den Bibbelen", sagt Helga Bauer traurig. "Ich kann nicht verstehen, wie jemand etwas zerstören kann, an dem so viele ihre Freude hatten."

Künstlerin Esther Seidel kann auch nicht fassen, dass so etwas sogar in Immenstaad passieren kann. "Ich bin entsetzt. Es ist unsagbar, dass jemand so etwas macht", sagt sie in einem Telefonat mit dem SÜDKURIER. "Es macht mich sehr traurig, auch weil das Ensemble in seiner Gesamtheit jetzt gestört ist." Ihr habe sehr gefallen zu hören, dass so vielen Leute an ihren Bronzefiguren auf dem Platz große Freude haben. Über die Bibbelen sagt die Künstlerin: "Sie sind ja wirklich süß. Ich habe sie ganz bewusst nach dem Kindchen-Schema gestaltet." Ob man die an Ort und Stelle zurück gebliebenen Füße wieder anzuschweißen könnte, falls der Rest der Figur gefunden wird? "Das wäre machbar", sagt die Künstlerin. Aber sie glaubt nicht wirklich daran, dass der gestohlene Teil der Figur wieder gefunden wird.

Die Bronze-Figuren auf der alten Musikterrasse sind zu einem beträchtlichen Teil aus Spenden finanziert worden: von Vereinen, Gewerbe und Privatpersonen.

Die Gemeinde ist Eigentümerin der Figur und hat Anzeige gegen Unbekannt wegen Diebstahls erstattet. "Die Sache ist wirklich sehr ärgerlich", sagt Hauptamtsleiter Michael Haase. "Nicht nur, weil die Figur 1800 Euro gekostet hat." Jetzt werde erst einmal geprüft, ob die Versicherung der Gemeinde den Schaden übernimmt, dann sehe man weiter. Die Lücke in der Gruppe soll möglichst wieder geschlossen werden. "Wenn jemand etwas im Zusammenhang mit dem Diebstahl gesehen hat, darf er sich gerne bei uns oder beim Polizeiposten melden", fügt der Hauptamtsleiter hinzu.