Immenstaad Heimatverein bereitet Ausstellung vor

Der Immenstaader Heimatverein plant im Sommer einen "Tag des Sammelns". Das Organisationsteam hofft auf Unterstützung aus der Bevölkerung, um eine Ausstellung über Immenstaader Sammelleidenschaften zu verwirklichen.

Zum geplanten "Tag des Sammelns" heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Heimatverein Immenstaad: "Wir wissen, dass es in Immenstaad viele Menschen gibt, die außergewöhnliche Sammlungen zusammengetragen haben, die es wert sind, öffentlich gezeigt zu werden. Wir denken hier an wirklich alle Arten von Sammlungen: von ganz kleinen Objekten wie Briefmarken oder Münzen über mittelgroße Dinge wie Haushaltsgegenstände, Kleidung, kleine Maschinen... bis hin zu großen Sachen wie zum Beispiel Motorräder, Autos oder Traktoren."

Wer Sammler oder Sammlerin ist und die eigene Sammelleidenschaft öffentlich präsentieren möchte, soll sich an den Heimatverein wenden, E-Mail: heimatverein-immenstaad@t-online.de; Kontakte: Helga Bauer (0 75 45/26 53), Bettina Rebstein (0 75 45/14 13), Reinhard König (0171/2 12 58 42).