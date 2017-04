Immenstaad Gewerbesteuer bricht überraschend ein

Bisher hatte der Immenstaader Kämmerer Matthias Herrmann mit 3 Millionen Euro Gewerbesteuer für 2017 kalkuliert. Nach aktuellem Stand dürften es aber eher nur 800 000 Euro werden, also 2,2 Millionen Euro weniger.

Immenstaad (gik) Über eine überraschende Änderung in den Gemeindefinanzen hat Kämmerer Matthias Herrmann den Gemeinderat unterrichtet: Die Gewerbesteuereinnahmen werden voraussichtlich erheblich kleiner ausfallen als im Haushalt eingeplant. Bisher hatte der Kämmerer mit 3 Millionen Euro für 2017 kalkuliert – im Vergleich zu den Einnahmen aus dem Vorjahr recht vorsichtig. Nach aktuellem Stand dürften es aber eher nur 800 000 Euro werden, also 2,2 Millionen Euro weniger. Um einen kurzfristigen Engpass in der Liquidität zu überbrücken, hat die Gemeinde bis Ende April einen Kassenkredit über 1 Million Euro aufgenommen, der mit bald fälligem Festgeld wieder abgelöst werden kann. Als Sofortmaßnahme hat der Bürgermeister auch den geplanten Erwerb von 500 000 Ökopunkten auf Eis gelegt – eine Maßnahme, mit der die Gemeinderäte aller Fraktionen nicht einverstanden waren. Die Punkte werden als Ausgleich für künftige Baumaßnahmen gebraucht werden und wurden der Gemeinde offenbar zu sehr guten Konditionen angeboten. Die Gemeinderatsmitglieder gehen davon aus, dass sie an Wert gewinnen werden. Edwin Brügel (FWI) wendete ein: "Ich vermute, dass wir die Ökopunkte künftig nicht mehr so günstig bekommen werden." Ernst Deisenberger (SPD) sagte: "Ich finde, wir sollten jetzt nicht verzichten. Notfalls kann man die Punkte wieder verkaufen." Dem Wunsch des Gemeinderats werde entsprochen, sagte Kämmerer Matthias Herrmann. Um die Ökopunkte zu finanzieren, soll wahrscheinlich Geld aus der Rücklage entnommen werden.