Immenstaad Gerhard Musch: Begeistert vom Fliegen und der Fotografie

Menschen am See: Seit den 1980er Jahren fotografiert der ehemalige Dornier-Ingenieur Gerhard Musch die Bodenseeregion von oben.

Fotografien aus der Vogelperspektive, die den Blick auf Immenstaad, andere Orte am See und die Bodenseelandschaft richten, sind derzeit im Immenstaader Rathaus ausgestellt. Aufgenommen hat sie in den 1980er Jahren und in jüngerer Zeit Gerhard Musch. Dass er dabei auch viele Veränderungen in seinem Geburtsort Immenstaad und der Region dokumentiert hat, ist eher nebenbei passiert. "Mir ging es um den Gesamteindruck, die Stimmungen", erklärt er.

Seine Begeisterung dafür klingt an, wenn er einen typischen Flug im Sommer beschreibt: "Wir sind meist gegen 9 Uhr gestartet, bei leichtem Dunst am Boden. Unsere 'Rennstrecke' zum Höhe gewinnen ging am See entlang. Dabei wurde es immer klarer und wir flogen weiter ins Rheintal, bis zur Bernina-Gruppe." Dabei sei ihm und seinem Mit-Piloten Klaus Daiger die Idee gekommen, diese wunderbaren Eindrücke mit der Kamera festzuhalten. Mal sei der eine geflogen und der andere habe fotografiert, mal umgekehrt.

Zur Fliegerei ist Musch während seiner Zeit bei Dornier gekommen. Spezialgebiet des Maschinenbau-Ingenieurs waren damals und sind auch heute im eigenen Ingenieurbüro Verbundwerkstoffe. Dornier habe Mitarbeiter dabei gefördert, einen Pilotenschein zu machen, berichtet er. 1981 habe er die Prüfung abgelegt. Mit Fotografie hat er sich schon vorher beschäftigt. Ab 1985 ruhte Muschs Fliegerei mehr oder weniger. Damals trat er eine Stelle als Assistent an der ETH Zürich an. Sein weiterer Berufsweg führte ihn als Dozent an die FH Bern und zu mehreren Unternehmen von der Schweiz bis Norddeutschland.

Vor zehn Jahren kam er zurück nach Immenstaad, vor drei Jahren hat er die Fotografie aus der Luft wieder aufgenommen. Fluggerät ist inzwischen ein Tragschrauber, den Alois Reischmann fliegt, Inhaber einer Flugschule in Mengen. Vorteil des Tragschraubers sei, dass man langsamer fliegen und die Objekte besser auswählen könne, erklärt Musch, außerdem sei die Sicht nach unten nicht so beschränkt wie bei einem Flugzeug. "Wenn ich sehe, dass sich ein Tag stimmungsmäßig gut entwickelt und ich keine beruflichen Pflichten habe, schaue ich, ob der Kollege mit dem Tragschrauber da ist" beschreibt er, wie die Tage beginnen, an denen er besondere Fotos macht. Auch wenn er eine digitale Kamera besitzt, setzt er dabei weiterhin auf die hohe Qualität seiner analogen Leica und Hasselblad-Ausrüstung.

Noch bis zum 24. Februar sind Muschs Bilder im Immenstaader Rathaus zu sehen.