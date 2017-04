Immenstaad Gemeinde plant Konzept zum Schutz vor Hochwasser

Die Gemeinde Immenstaad gibt ein Gutachten in Auftrag, um den Hochwasserschutz zu verbessern. 50 000 Euro wird das Gutachten kosten, ein Zuschuss von 35 000 Euro ist beantragt. Unter anderem sollen die Abflussleistung der Gewässer und die Rückhaltewirkung durch Geländemodellierungen verbessert werden. So will sich die Gemeinde künftig besser vor Überschwemmungen schützen. Im Juni 2015 hatte ein Hochwasser nach starken Regenfällen für große Schäden gesorgt.

Immenstaad – Eine Überschwemmung wie nach dem Starkregen im Juni 2015 möchten die Immenstaader möglichst nicht noch einmal erleben. Um das Wasser im Kobenbach besser abzuleiten, wurden gerade im Rahmen der Sanierung der Meersburger Straße neue Rohre eingebaut. "Die Abflussleistung der alten Rohre lag durch Inkrustungen und eine Deformation im Scheitel nur noch bei 50 Prozent", berichtete Ortbaumeister Ulrich Kohler dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Außerdem soll auf Basis eines hydrogeologischen Gutachtens der Hochwasserschutz insgesamt verbessert werden, "auch wenn wir 100 Prozent Sicherheit nicht erreichen können".

Untersucht werden sollen der Kobenbach, der Seelbach, der Seegaddelgraben, der Leingraben und der Kniebach. Der Seelbach und der Leingraben spielten eine wichtige Rolle bei der Überschwemmung 2015. Der Seelbach fließt vom östlichen Ortsrand Kippenhausens Richtung Gehrenbergstraße und auf Höhe des Seegaddel unter der B 31 hindurch. Beim Spiegelberg mündet er als Seegaddelgraben in den Kniebach und von dort in den Bodensee. "Bei Starkregen-Ereignissen schlägt der Seelbachgraben aber auch Wasser in den Leingraben ab", erklärte Kohler. Der Leingraben führt östlich von Kippenhausen unter der Verbindungsstraße Immenstaad-Kippenhausen hindurch und mündet in den Kobenbach. Ein Regenüberlaufbecken nördlich der B 31 puffert stärkere Regenmengen. Aber von der Menge, die am 15. Juni 2015 auch über den Leingraben zusätzlich in den Kobenbach floss, war das Überlaufbecken überfordert: "Aus dem Becken wurden an diesem Tag 10 000 Kubikmeter Wasser in den Kogenbach abgeschlagen", berichtete Kohler.

Die Gemeinde will ein hydrogeologisches Gutachten in Auftrag geben. Untersucht werden soll auch, wie die Abflussleistung der Gewässer optimiert und die Rückhaltewirkung durch Geländemodellierung verbessert werden kann. Hubert Langenstein (FWI) regte an, zu Ortsbegehungen Landwirte einzuladen, die Erfahrung mit dem Verhalten der Gewässer haben. Für das Gutachten sind 50 000 Euro veranschlagt. Ein Zuschuss von 35 000 Euro sei beantragt und werde mit hoher Wahrscheinlichkeit gewährt, berichtete Kohler.

Die Überschwemmung

In der Nacht von 14. auf 15. Juni 2015 ging ein starkes Gewitter über Friedrichshafen und Immenstaad nieder. Über Kippenhausen und Frenkenbach fielen innerhalb von 15 Minuten 40 Liter Wasser pro Quadratmeter. Am 15. Juni regnete es im Lauf des Tages weitere 100 Liter pro Quadratmeter. Die B 31, die Tankstelle, die Meersburger Straße, anliegende Grundstücke und Stichstraßen verschwanden teils oberschenkelhoch unter braunen Wassermassen, mehr als 20 Keller liefen voll. Rund 30 Immenstaader Feuerwehrleute waren ab 3 Uhr nachts im Einsatz, um 11 Uhr war die Bundesstraße wieder passierbar. Anschließend hatte die Feuerwehr immer noch viel zu tun: Unter anderem waren zahlreiche Keller auszupumpen. Vieles, was sich in den Kellern befand, musste nach der Überschwemmung als Sperrmüll entsorgt werden.