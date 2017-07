Immenstaad Gemeinde investiert viel Geld in Wasserversorgung

Die Sanierung der Leitung und neue Technik kosten die Gemeinde Immenstaad über eine Million Euro.

Vor Ort beim Wasserwerk am Kippenhorn ist kaum etwas davon zu erkennen, dass die Gemeinde Immenstaad hier eine umfangreiche Sanierung der Wasserversorgung hat vornehmen lassen. Die neue Leitung zur Seewasserentnahme ist unter der Erde und im See verborgen, die neue Technik steckt im bekannten Gebäude und tief unten in einem verschlossenen Schacht. Sichtbar ist nur die erneuerte Kneippanlage und die beiden neuen Sitzbänke. Jetzt wurde die neue Anlage zur Wasserversorgung offiziell in Betrieb genommen.

"Man vergräbt eine gute Million und keiner sieht's", sagte Planungsingenieur Thomas Müller vom Stadtwerk am See. Bürgermeister Jürgen Beisswenger erklärte vor etlichen Gemeinderäten, die zum Vorort-Termin gekommen sind: "Mit der Komplett-Erneuerung haben wir die richtige Entscheidung getroffen." Die frühere 700 bis 800 Meter lange Seewasserleitung aus Betonrohren war etwa 60 Jahre lang in Betrieb, um das Trinkwasser für die Gemeinde ins Wasserwerk zu leiten. In den vergangenen Jahren wurde jedoch in zunehmendem Maß Sand und Kies mit gefördert und dies richtete erhebliche Schäden im Filtersystem an. Die Ursache für die Probleme konnte weder durch eine Kamerabefahrung innen noch durch Taucher festgestellt werden. Bei einer Havarie der Anlage wäre jedoch nur eine zeitlich und mengenmäßig begrenzte Notversorgung Immenstaads möglich gewesen.

Der Gemeinderat hatte sich im Februar 2016 für die langfristig wirtschaftlichste und sicherste Alternative zur Behebung des Problems entschieden. Im November begannen die Arbeiten für die neue 770 Meter lange Seewasserleitung aus Kunststoffrohren, die etwas versetzt zur früheren verlegt wurde und in einem neuen Schacht vor dem Wasserwerk endet. In diesem Schacht stellt sich automatisch der gleiche Wasserstand wie im See ein. Auch wenn der Wasserstand einmal unter den historischen Niedrigwasserspiegel sinken sollte, sind noch reichlich Reserven vorhanden. Die Wasserentnahme erfolgt in 42 Meter Wassertiefe, bezogen auf Normalpegel. Im Schacht befinden sich zwei neue Pumpen, mit denen das Wasser zur neuen Filteranlage im Gebäude befördert wird. Im Gegensatz zu früher ist die Entnahmeleitung jetzt jederzeit über den Schacht zugänglich und kann bei Bedarf, etwa bei Muschelbesatz, "gemolcht", also mit einem Reinigungsgerät durchfahren werden. Das aufbereitete Wasser wird zum Hochbehälter auf dem Hohberg weitergepumpt. Auch dort steht eine Sanierung an. Immenstaad entnimmt jährlich etwa 420 000 Kubikmeter Wasser aus dem See. Der maximale Wasserverbrauch an einem Tag liegt bei 2200 Kubikmetern.