Immenstaad im Wandel: Mit dem Abriss des Gasthofs Hirschen verschwindet eine der letzten Dorfwirtschaften aus der Seegemeinde. Die Geschichte einer Wirtschaft und ihrer Wirtsleute.

An der Ecke Haupt- und Bachstraße geht ein Stück Immenstaader Tradition seinem Ende entgegen. Seit November 2015 ist die Küche des Gasthaus Hirschen schon geschlossen, seit Saisonende 2016 werden auch keine Zimmer mehr vermietet. Das Haus wird abgerissen werden. An seiner Stelle und daneben sind zwei Wohn- und Geschäftshäuser geplant. Viele Immenstaader und Gäste werden den Hirschen vermissen – nicht nur des guten Essens wegen.

Der Gasthof wurde über Generationen von der Familie König betrieben. Johann Baptist Berger (1844 bis 1924) hat die Immenstaader Häuser seiner Zeit beschrieben. Über die Vorläufer des Hirschen schrieb er 1916: "s Beke Friedles Wirtschaft war ein altes, einstökiges, formloses Haus ... Das einziges Wirtschaftslokal war eine große Stube, in der ein riesiger Bakofen stand". "Beke" steht für Bäcker und "Friedle" trug offiziell den Namen Friedrich König (1808 bis 1871). Sein Nachfolger Joseph König habe das alte Gebäude fast ganz abgebrochen und ein zweistöckiges Haus mit Saal gebaut, schrieb Berger weiter. Die Wirtschaft hieß dann "s Beke Sepers". Bernhard König war der nächste Wirt. Zu seiner Zeit zog die Bäckerei aus und wurde von seinem Bruder an anderer Stelle weitergeführt. Von da an hieß das Gasthaus "Zum Hirschen".

Bernhard König lebte von 1874 bis 1959. Sein Enkel, der letzte Hirschen-Wirt Klaus König erinnert sich: "Mein Opa ging an Krücken und war bis zuletzt im die Familie integriert." Klaus König war zehn Jahre alt, als sein Opa starb. Zu dieser Zeit betrieben seine Eltern, Berthold und Luise König, das Gasthaus. "Eine eigene Wohnstube hatten wir damals nicht, die Wirtschaft war unsere Wohnstube", erzählt Klaus König. Darin spielte sich vieles vom Dorfleben ab. "Es war eben eine typische Dorfwirtschaft, die gut angenommen wurde", beschreibt es König, "samstagabends kamen die Männer zum Stammtisch und sonntags zum Frühschoppen."

Marita Töbel hat als Patenkind von Luise König schon als Schulkind immer wieder an der Theke ausgeholfen. "Es war immer toll und meine Gotte war eine ganz besondere Frau", erzählt sie, "Die Leute sind immer gern zur 'Luis' gegangen, auch wenn sie etwas über das Immenstaad von früher wissen wollten". Und an noch etwas erinnert sie sich gern: "Früher hat es zur Fasnet auch den Bachstraßenball im Hirschen gegeben".

1944 brannte der Hirschen in einer Bombennacht bis auf die Grundmauern ab, der Hirschen-Wirt war damals als Soldat im Krieg. "Mein Vater kam 1948 zurück und ließ das Haus wieder aufbauen. 1950 war der Neubau fertig", erzählt Klaus König, der kurz vorher geboren wurde. Äußerlich unterschied sich der neue Hirschen kaum von seinem Vorgänger. "Es gab anfangs noch Etagen-Toiletten und Nachttöpfe auf den Zimmern", erinnert sich Klaus König. Der Hirschen konnte 1952 in seinem Hausprospekt allerdings auch schon stolz mit für diese Zeit außergewöhnlichem Komfort werben: "Zentralheizung, Bad im Hause, neuzeitlich eingerichtete Fremdenzimmer mit Kalt- und Warmwasser".

1973 übernahm Klaus König, inzwischen nach Stationen in Radolfzell und Essen ausgebildeter Koch, den Betrieb und ließ in den Folgejahren vieles modernisieren. So bekam die Gaststube 1975 eine neue Innenausstattung und 1978 alle Zimmer Dusche und WC. 1987 wurde die Küche erneuert. In der Gaststube war jetzt Isolde König für die Gäste da, die Küche war das Reich von Klaus König. Die Grundlage für seine Soßen kochte stundenlang in großen Töpfen: "Wie es sich gehört". Die Soßen, aber auch die Schweine- oder Ochsenbäckle, Leberle, Rouladen, selbstgemachten Mautaschen und vieles mehr aus der Hirschen-Küche waren bei den Gästen sehr beliebt. In der "Hirschen-Kuche" wurde aber nicht nur gutes Essen produziert, sondern auch so manches diskutiert, was die Immenstaader bewegte. "Es war ein sozialer und kultureller Treffpunkt", erklärt Marita Töbel, "und dort wurde auch so manche Gemeinderatsitzung inoffiziell weitergeführt".

Klaus und Isolde König waren viele Jahre für ihre Gäste da. "Wir haben unsere Arbeit bis zum Schluss gerne gemacht", sagen sie jetzt, "aber einmal musste Schluss sein". Nachfolger gibt es nicht: "Unsere Töchter wohnen zu weit weg und haben eine andere Ausbildung." Auch der Versuch, den Gasthof zum Weiterbetrieb zu verkaufen scheiterte: "Wer kauft schon für viel Geld viel Arbeit?"



Königs geschmorte Rinderbacken

Zutaten:

1,5 kg Rinderbacken ( vom Metzger parieren lassen )

80g Möhren

80g Knollensellerie

100g Zwiebeln

80g Petersilienwurzeln

Öl zum Anbraten, Salz, Pfeffer

1 Eßl. Tomatenmark

400ml kräftigen Rotwein

ca. 0,5l Gemüse o. Fleischbrühe

1 Lorbeerblatt

1/2 Tl Pfefferkörner

1/2Tl Wacholderbeeren

2 Scheiben Ingwer

1/2 Knoblauchzehe

evtl. Speisestärke

Zubereitung: Rinderbacken salzen und pfeffern, in heißem Öl rundherum anbraten, dann herausnehmen. Klein gewürfeltes Gemüse im Bratfett rösten, Tomatenmark hinzugeben und anschwitzen, mit der Hälfte des Rotweines ablöschen und reduzieren. Gewürze dazugeben und mit restlichen Rotwein und Brühe auffüllen, Fleisch einlegen und mit Deckel oder im Ofen sanft schmoren ( ca. 2 – 2 Stunden ). Das Fleisch herausnehmen, die Sauce passieren, evtl. etwas reduzieren und abschmecken. Zur Bindung mit angerührter Speisestärke zur gewünschten Konsistenz abbinden.