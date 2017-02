Immenstaad Firma Actico ist ein Technologieführer im Hintergrund

Das Unternehmen Actico in Immenstaad will weiter wachsen. Die Firma stellt Softwarelösungen für Banken und Versicherer her.

Die meisten Menschen werden die Technologie- und Softwarelösungen der Actico GmbH in Immenstaad nie zu sehen bekommen. Dabei stecken sie im Hintergrund hinter unzähligen Vorgängen bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen, beispielsweise bei der UBS, Lichtensteiner Landesbank, der KfW-Förderbank, bei ING-Diba, Santander, R und V, HUK-Coburg oder Generali, um nur einige bekannte Namen zu nennen, die sich auf Europa, Nordamerika, Asien und Afrika verteilen, wie Thomas Cotic, Chief Executive Officer (CEO) und Mitbegründer des Unternehmens, erläutert. Dabei werden automatisiert Kredite oder Versicherungsvorfälle bewertet, um diese effizient abzuarbeiten. Hauptsitz von Actico ist Immenstaad mit rund 100 Mitarbeitern vor Ort, mit Bedarf für mehr. 20 bis 25 Prozent Wachstum sind in den nächsten Jahren angestrebt. Niederlassungen gibt es in Chicago und Singapur.

"Die Besonderheit unserer Software ist, dass wir eine Regeltechnologie zur Verfügung stellen, wo der Kunde die Regeln, nach denen diese Geschäftsvorgänge bearbeitet werden sollen, grafisch modellieren kann", erklärt Cotic. Aus diesem grafischen Modell werde dann automatisch ein Programm generiert, das auf einer Plattform läuft. "Das wird dann in das IT-System eingepflanzt, mitten ins Herz hinein. Das Herz können sie austauschen, wenn sie wollen, jede Stunde", sagt Cotic.

Die Regeln richten sich nach den Unternehmensgrundsätzen oder -strategien, wie beispielsweise Gewichtung der Kreditrisiken oder Versicherungsschutzbestandteile, sowie der jeweiligen Gesetzeslage, wie Anlegerschutz, Anti-Geldwäsche-Gesetze, Steuerproblematiken oder Betrugserkennung bei Identitätsdiebstahl. Aber auch die Analyse von Jahresabschlüssen, simulierte Stresstests bei Krediten oder Stammdatenmanagement und vieles mehr gehören dazu. In Asien habe Actico beispielsweise einen Kunden, Bajay Finserv in Indien, der derzeit 18 000 Neukunden am Tag habe. Ohne ein automatisiertes Regelsystem funktioniere das nicht. Das Problem für die Unternehmen sei, dass sich die Regeln ständig verändern und es zu lange dauern würde, diese Neuerungen in eine herkömmliche Software zu implementieren. Die grafischen Modelle von Actico könnten dagegen sehr schnell angepasst werden und zwar auch von geschulten Mitarbeitern der IT-Abteilung des jeweiligen Unternehmens selbst.

Für den Verbraucher habe die automatische Abarbeitung der Regeln den Vorteil, dass er beispielsweise nicht zwei, drei Wochen auf die Zustimmung oder Ablehnung eines Kredits warten müsse, sondern zeitnah Auskunft bekomme. Früher seien in diesem Bereich immer viele Menschen und Berechtigungsstufen beteiligt gewesen, erklärt Thomas Cotic. Für die Unternehmen habe die Lösung von Actico den Vorteil, dass Vorgänge mit hoher Geschwindigkeit bei Einhaltung aller Regularien abgearbeitet werden können. Ein wichtiger Aspekt sei auch, dass in der heutigen Zeit das klassische Schaltergeschäft immer weiter in den Hintergrund trete und die Online-Abwicklung in den Vordergrund tritt.

Die Actico-Systeme sind gehärtet und geprüft, damit sie sicher vor Attacken sind. Auch der Verlust von Daten sei mit der richtigen Konfiguration der IT-Struktur ausgeschlossen.

Zur Firmengeschichte

Actico geht auf das Unternehmen Innovations Software Technology zurück, das sechs Leute 1997 in Immenstaad gründeten, die im Bereich künstliche Intelligenz arbeiteten. Damals wurde mit rund 60 Mitarbeitern im Finanzbereich ein Umsatz von sieben Millionen Euro erreicht. Insgesamt hatte das Unternehmen rund 120 Mitarbeiter, unter anderem auch im Bereich von Warenwirtschaftssystemen. 2008 erwarb Bosch das Unternehmen. Der Finanzbereich firmierte dann unter Bosch Financial Software GmbH. Mit rund 85 Mitarbeitern wurden zwölf Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Im November 2015 wurde dieser Bosch-Unternehmensteil komplett im Zuge eines Management BuyOuts abgetrennt und firmiert jetzt unter Actico mit 120 Mitarbeitern und rund 16 Millionen Euro Jahresumsatz. (wex)

Informationen im unter finden Sie hier