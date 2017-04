Immenstaad-Kippenhausen Festtag in Kippenhausen für sechs Erstkommunikanten

In der katholischen Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt in Immenstaad-Kippenhausen ist am Ostermontag die Erstkommunion von sechs jungen Christen gefeiert worden.

Der neunjährige Elias Schäffeler freut sich am Ostermontag sehr auf seinen besonderen Tag. "Am besten an der Kommunion finde ich, dass ich mit meiner Familie zusammensein kann. Manche von ihnen sind sogar aus Freiburg gekommen."



Außer ihm werden Noemi Röhrenbach, Michael Hölz, Leopold Praster, Gabriel Alber und Sebastian Strauss feierlich in die Katholische Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt in Kippenhausen eingeführt.



Pünktlich um 10.30 Uhr schreiten die Kinder in die nahezu voll besetzte Kirchen, um von der Gemeinde in Empfang genommen zu werden. Dort werden sie von Pfarrer Thomas Denoke symbolisch getauft, die Kerzen werden angezündet und sie empfangen schließlich die heilige Erstkommunion.