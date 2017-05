Immenstaad Familientreff wächst weiter

Bei der Hauptversammlung des Familientreffs "Große Kleine Leut'" in Immenstaad wurde deutlich, dass der Verein auch nach 20 Jahren noch wächst. Bei der Versammlung wurde beschlossen, den Stundensatz für die Kinderbetreuung um 50 Cent anzuheben. Damit sollen etwa 7000 Euro mehr pro Jahr eingenommen werden.

Immenstaad – Andreas Graf hat den Verein "Familientreff Große Kleine Leut'" seit dessen Anfängen 1997 mitgeformt. "Wenn ich diese Entwicklung sehe, dann geht mir das Herz auf", sagte Graf bei der Hauptversammlung des Vereins. Dieser hat 167 Mitglieder, 34 Kinder werden betreut, bei der Vormittagsbetreuung gibt es mit rund 20 Kindern plus einem bis zwei Kindern in der Eingewöhnungsphase regelmäßig "volles Haus".

Auf der Warteliste stehen seit Monaten weitere Kinder. "Trotz der hohen Kinderzahl und der vielen Eingewöhnungskinder bieten wir jeden Tag unterschiedlichste Spiel- und Bewegungsangebote", berichtete Sprecherin Melanie Pfeifer. Bürgermeister Jürgen Beisswenger ergänzte: "Hier wird nicht nur betreut." Er fügte hinzu: "Alle, die hier beschäftigt sind, haben die entsprechende fachliche Qualifikation." Vier Erzieherinnen, eine Ergotherapeutin, eine Logopädin und drei Honorarkräfte gehören zum Personal des Familientreffs. Melanie Pfeifer erklärte: "So haben wir die Möglichkeit, ganzheitlich auf die Kinder einzugehen und sie in ihrer Entwicklung zu begleiten." Auch die Kinderzahl in der betreuten Spielgruppe am Nachmittag stieg weiter. Wie 2016 stehen auch 2017 wieder montags viele Aktionsnachmittage auf dem Programm, dienstags wurde ein Musikprojekt ins Nachmittagsprogramm aufgenommen.

Das Gartenprojekt, das der Verein im Herbst 2014 auf einer Parzelle in den Familiengärten ins Leben gerufen hatte, wird nicht weitergeführt. "Es war eine tolle Idee, aber für uns zu schwierig umzusetzen", erklärte Pfeifer. "Der Verein kann langfristig die aufwendigen Pflegearbeiten nicht gewährleisten." Auch sei die Entfernung zum Familientreff zu groß gewesen. Damit die Kinder dennoch gärtnern können, wurden im nahegelegenen Garten beim Rathaus mit den Kindern Hochbeete bepflanzt. Die Waldspielgruppe startete im Juni wieder und war ein voller Erfolg. Die Ferienbetreuung im August war 2016 täglich mit mehr als 30 Kindern ausgebucht.

209 000 Euro an Zuschüssen, davon 68 Prozent vom Land und 32 Prozent von der Gemeinde, bekam der Familientreff 2016. "Wir möchten nicht nur die Hand aufhalten, sondern die Gemeinde hier ein wenig entlasten", begründete Melanie Pfeifer die Erhöhung der Stundensätze für die Kinderbetreuung nach fast zehn Jahren von 2,50 auf 3 Euro und von 1,50 auf 2 Euro für Geschwisterkinder. Insgesamt übernähmen die Eltern durch die Erhöhung so übers Jahr etwa 7000 Euro mehr an den Betreuungskosten.