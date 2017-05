Immenstaad Familientreff "Große kleine Leut' " feiert 20. Geburtstag

Der Immenstaader Familientreff "Große kleine Leut' " hat in den 20 Jahren seines Bestehens das Betreuungsangebot für Kinder immer mehr professionalisiert. Inzwischen wird von einem kleinen Unternehmen gesprochen, das rund 200 000 Euro pro Jahr bewegt.

Wenn man beim Familientreff "Große kleine Leut' " nach einer Frau der ersten Stunde sucht, trifft man auf Irene Blania-Nützel. "Na ja", meint die Frau mit dem ansteckenden Lachen, "nicht ganz. Ich bin erst seit 18 Jahren dabei." Damals zog sie mit ihrer Familie an den Bodensee, und der Familientreff, der gerade ebenfalls ein neues Domizil bezogen hatte – das Bürgerhaus in der Hauptstraße – war ihre erste Anlaufstation. "Einfach, um Kontakte zu knüpfen oder auch nur mal stressfrei einkaufen zu können" – die Kinder wusste sie derweil ja in guten Händen. Mittlerweile sind die Kinder erwachsen, doch die gelernte Erzieherin hat bis heute dem Familientreff die Treue gehalten. Zunächst half sie als Honorarkraft stundenweise aus, dann stockte sie auf. Mittlerweile ist Irene Blania-Nützel pädagogische Leiterin der Immenstaader Einrichtung, die am vergangenen Samstag ihr 20-jähriges Bestehen feierte.

Blania-Nützels Engagement steht exemplarisch für die Entwicklung des Familientreffs, der sich im Laufe der Jahre zunehmend professionalisiert hat. Als 1994 im evangelischen Gemeindehaus in Immenstaad ein Familiencafé aus der Taufe gehoben wurde, dachte noch niemand an ein Kinderhaus mit Ganztagsbetrieb. Das Familiencafé war donnerstags geöffnet für Mütter mit Kleinkindern, die einfach mal aus dem Haus kommen und sich austauschen wollten. Weil nichts so viele Fragen aufwirft, wie die Ankunft eines neuen Erdenbürgers, gab es auch einen Elternstammtisch, an dem Erziehungsfragen gewälzt wurden. Erst drei Jahre später formierte sich daraus ein Verein, der für Papas und Mamas eher Hilfe zur Selbsthilfe anbieten sollte als eine professionelle Kinderbetreuung.

Der Verein sollte eine Plattform sein, mit der sich Eltern vernetzen und gegenseitig unterstützen konnten. Erste Errungenschaft war 1998 der Einzug ins Bürgerhaus, wo für Kinder nun auch ein Spielzimmer zur Verfügung stand.

Mit der Festanstellung von zwei Fachkräften setzte im Jahr 2000 die Professionalisierung ein. Es gab jetzt verlässliche Betreuungszeiten und für Grundschüler, die ihre Hausaufgaben unter Aufsicht im Familientreff erledigen konnten, sogar ein Mittagessen. Doch dabei blieb es nicht. Ein Landeszuschuss für erweiterte, bedarfsgerecht ausgestattete Räume gab 2008 der Professionalisierung einen weiteren Schub. Zwei Jahre später musste eine Geschäftsführerstelle geschaffen werden, die Yvonne Herrmann in Teilzeit bekleidet. "Wir sind mittlerweile eine kleine Firma und bewegen 200 000 Euro im Jahr", sagt sie. Die vier Erzieherinnen, die aktuell im Familientreff arbeiten, werden von einer Ergotherapeutin und einer Logopädin unterstützt.

Neben der Vormittagsbetreuung und den Spielgruppen am Nachmittag gibt es ein umfangreiches Parallelangebot: Da können Vorschulkinder Englisch lernen, die Musikgruppe besuchen und vieles mehr. "Die Nachfrage ist riesig", sagt Herrmann. 15 Kinder stehen derzeit auf der Warteliste. Kein Wunder: Die Kinder können je nach Bedarf auch nur stundenweise gebracht werden – was dann auch stundenweise abgerechnet wird. Flexibler geht's nicht, doch die maximale Aufnahmekapazität von 20 Kindern ist erreicht. Am Samstag wurde Rückschau gehalten und 20 spannende Jahre ausgiebig gefeiert – bei Spiel und Spaß und strahlendem Sonnenschein.

Der Familientreff

Der Familientreff "Große kleine Leut' " versteht sich als Anlaufstelle für Eltern, die Erziehungsfragen haben, die Freizeit mit anderen Familien gestalten wollen und ein flexibles Betreuungsangebot suchen. Alle Angebote, Termine und Aktivitäten sind im Internetauftritt des Vereins abrufbar. Weitere Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer 0 75 45/91 10 06 zu den Bürozeiten, immer montags bis freitags von 8 bis 11.45 Uhr. Anfragen per E-Mail: mail@familientreff-immenstaad.de (baf)