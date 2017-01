Immenstaad Erster Bürgermeister-Kandidat in Sicht

Erster Bürgermeister-Kandidat in Sicht

Markus Böhlen von den Grünen bekundet als Erster Interesse am Amt, doch die Parteien müssen sich noch besprechen

Beim Neujahrsempfang in Immenstaad erklärte Bürgermeister Jürgen Beisswenger, dass er nicht für eine erneute Amtszeit antreten wird. Der Wahltermin ist noch offen, doch die Kandidatensuche beginnt und der erste denkt bereits offen über eine Kandidatur nach: Markus Böhlen sitzt bisher für die Grünen im Gemeinderat und kann sich vorstellen, sich für den Bürgermeister-Posten zu bewerben. "Ich wurde von einigen Personen angesprochen und gefragt", bestätigt er gegenüber dieser Zeitung. Er denke darüber nach, zu kandidieren.

Die ersten Reaktionen anderer Parteienvertreter lauten einhellig: Aber Böhlen ist doch für die Wahl zum Bundestagsabgeordneten nominiert. Böhlen ist klar, dass er sich entscheiden muss: "Beides geht nicht." Er werde jetzt noch einige Gespräche führen und könne dann mehr sagen. Einen Wahlkampf für beide Ämter könne und wolle er nicht. Und er sei es seiner Partei schuldig, rasch eine Entscheidung zu treffen. Seine Überlegungen begründet Böhlen so: "Das ist eine spannende, lebendige Gemeinde." Er sei hier inzwischen verwurzelt und könne sich gut vorstellen, Projekte künftig mitzugestalten.

Nichts Genaues ist auch von den anderen Parteien zu hören, die im Gemeinderat vertreten sind. "Wir sind in einer ganz frühen Phase", sagt Martina Mohr von der CDU. In den nächsten Wochen würden sie einen Zeitplan für die Wahl besprechen. Dann entscheide sich auch, ob sie aktiv auf die Kandidatensuche gehen. "Wir müssen erstmal die Fühler ausstrecken", sagt sie. Da in diesem Jahr viele Bürgermeister-Wahlen im Kreis anstehen, könne es schwierig sein, einen Nachfolger zu finden, obwohl Immenstaad gut dastehe.

Ähnlich äußert sich Renate Schwarz-Govaers von der SPD: Mit Beisswengers Erklärung beginne die Planung, jetzt werde man diskutieren. Einen Kandidaten aus den eigenen Reihen kann sie sich vorstellen, schließlich sei auch Beisswenger einst von der SPD angefragt worden. Andreas Graf von den Freien Wählern, der stärksten Fraktion im Gemeinderat, sieht für seine Partei einen anderen Weg: "Für uns wird das Thema, wenn sich Kandidaten melden."