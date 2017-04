vor 42 Minuten Anette Bengelsdorf Immenstaad Erleichterung in Immenstaad: Meersburger Straße bald wieder befahrbar

Anwohner und Gewerbetreibende in Immenstaad atmen auf: Die Großbaustelle Meersburger Straße ist nach Ostern fertig. Dann kann der Verkehr wieder ungehindert fließen. In den vergangenen Wochen brauchten Immenstaader und Gäste Geduld. Es fehlte an Umleitungsschildern, es fehlte an Parkplätzen, Anwohner konnten ihre Häuser nicht mehr mit dem Auto erreichen und mussten Einkäufe heimschleppen. Gewerbetreibende klagten über teils massive Einbußen.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.