Immenstaad Einschnellen in Immenstaad: Die Vorbereitungen für Hennensuppe laufen auf Hochtouren

Pünktlich nach Verklingen der Kirchenglocken haben um 12.04 Uhr die Karbatscher am Schwörerkreisel lautstark die Fasnet 2017 eingeschnellt.

Beim Einschnellen in Immenstaad zeigte sich das Prinzenpaar Marco Dikreuter und Tanja Eberle erstmals offiziell seinen Untertanen, noch in Zivil. In prächtigem Ornat werden die närrischen Hoheiten zu ihrer offiziellen Proklamation bei der Hennensuppe erscheinen. Die Vorbereitungen für den närrisch bunten Abend mit viel Programm laufen auf Hochtouren. Bald startet der Vorverkauf der nicht nur von Immenstaadern begehrten Karten.

Fast 200 Akteure aus allen Gruppen der Narrengesellschaft Hennenschlitter werden an den drei Abenden von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Januar, auf der Bühne der Linzgauhalle alles geben, um ihre Zuschauer aufs Beste zu unterhalten. Wer von den Hennenschlittern gerade nicht auf der Bühne steht, wird oft trotzdem im Einsatz sein, sei es hinter den Kulissen, in der Küche oder im Saal. Nur so kann die, wie es auf den Plakaten heißt "beliebte und weltbekannte Hennensuppe" mit den vielen aufwändigen Programmpunkten aufgetischt werden. Zwölf bunte Karten repräsentierten diese Programmpunkte, als sich Vertreter der beteiligten Gruppen in der Zunftstube trafen, um deren Reihenfolge festzulegen: für die Zuschauer abwechslungsreich und auch für die Akteure auf der Bühne, die Helfer hinter der Bühne, Bühnenarbeiter und Technik gut umsetzbar. Elferrat Timo Rosczyk ordnete die Karten den Anregungen der Anwesenden folgend, auf einer weißen Tafel immer wieder neu, bis alle zufrieden mit dem Fahrplan waren. Närrisches Theater der Großgruppen wechselt sich ab mit Tänzen, Gesang und den Büttenreden. "Ziel ist, diesmal bis 24 Uhr mit dem Programm fertig zu sein", sagt Narrenvater "Hoss", Wolfgang Haas. Los geht es um 19 Uhr mit der Proklamation des Prinzenpaars.

Was sich wohl hinter den Titeln verbirgt, welche die Großgruppen ihren Auftritten gegeben haben? "Det na goht's do numm", heißt es bei den Knecht und Mägd, die Bohnen schmieden "Blutige Pläne" und die Hennen finden heraus: "S'goht it ohne". Die Hexen gehen in den "Flight Club". Als "Prinzessinnen Pyjama Party" kündigen die Korkenknaller ihre Tänze an, Factory X präsentiert "Ladies of the Neighties" und bei den Danzknepfle heißt es "wenn's 12e schlägt im Kaufhaus". Die Garde fordert auf: "Open your Eyes". Nach Programmschluss geht es in der Bar und beim Tanzen zur Musik von Bernhard Jehles Tanzkapelle weiter.

Der Vorverkauf startet am Samstag, 14. Januar, 7 bis 11 Uhr im Foyer der Linzgauhalle. Ab Montag, 16. Januar, können Karten auch unter Telefon 0 75 45/94 27 00 bestellt werden unter. Restkarten gibt es jeweils an der Abendkasse.