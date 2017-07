Immenstaad Dr. Sigrid Birrenbach neue Hausärztin in Immenstaad

Zum 1. Juli hat Dr. Sigrid Birrenbach in Immenstaad die Praxis von Dr. Wilhelm Schmidt übernommen. Dieser ist froh, eine Nachfolgerin gefunden zu haben. Dr. Joachim Allmendinger, der in Immenstaad ebenfalls eine Praxis hat, freut sich über die Verstärkung: Es gebe mehr als genug Arbeit, auch durch die vielen Touristen, die im Sommer in Immenstaad Urlaub machen.

Immenstaad – Immenstaad hat eine neue Hausärztin. Das freut nicht nur Dr. Wilhelm Schmidt, dessen Praxis im Wattgraben Dr. Sigrid Birrenbach zum 1. Juli übernommen hat. Auch die drei Kollegen und Kolleginnen von der Praxis Drs. Allmendinger, die seit 17 Jahren in der Hauptstraße als Hausärzte tätig sind, freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit. Als Konkurrenten betrachten sie einander nicht. Lange gab es in Immenstaad drei Praxen, bis zum Tod von Dr. Eberhard Ehmann im August 2015. "Alle hatten ihr Ein- und Auskommen", sagt Schmidt. Auch heute gebe es in Immenstaad mehr als genug Arbeit für drei Praxen, sind sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER die Immenstaader Hausärzte einig.

Wilhelm Schmidt erklärt: "Nach der Bedarfsplanung des Zulassungsausschusses der Kassenärztlichen Vereinigung ist die Bodenseeregion rechnerisch insgesamt gut mit Hausärzten versorgt, aber für Immenstaad trifft das nicht zu: Wir haben etwa 6000 Einwohner und im Sommer kommen sehr viele Feriengäste hinzu – da sind zwei Praxen einfach zu wenig." Joachim Allmendinger pflichtet ihm bei. Wer kümmert sich heute um Dr. Ehmanns ehemalige Patienten? "Sie haben sich auf die anderen Immenstaader Praxen und in der Umgebung verteilt", sagt Schmidt. "Wir haben in der Praxis einen Aushang gemacht und allen, die zu uns kommen wollten, die Übernahme angeboten", erklärt Joachim Allmendinger. "Wir haben seither außerdem die Sprechstunden ausgeweitet". Auch Wilhelm Schmidt hat zusätzliche Patienten bekommen und mehr gearbeitet. Bis die eigene Gesundheit nicht mehr mitspielte. Für seine Nachfolge habe es vier Bewerber gegeben, berichtet Schmidt: "Frau Dr. Birrenbach hat bei mir einen sehr guten, den besten Eindruck hinterlassen".

Sigrid Birrenbach war bisher im Angestelltenverhältnis tätig. "Das habe ich gewählt, weil mir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig ist", erklärt sie. Jetzt sind die Kinder größer. Die beiden Älteren studieren bereits. Sie freut sich auf die eigene Einzelpraxis: "Besonders auch deshalb, weil die Bindung zu den Patienten eine andere ist." Joachim Allmendinger ergänzt: "Wir brauchen hier jemanden, der auch langfristig etwas bewegen will. Ich habe Frau Dr. Birrenbach bei Fortbildungsabenden bereits vor einiger Zeit kennengelernt und bin sehr froh, dass Dr. Schmidt mit ihr eine Nachfolgerin gefunden hat, die das anstrebt."

Hausärzte sind landauf, landab gefragt. Viele Gemeinden werben um sie. Warum hat sich Sigrid Birrenbach für Immenstaad entschieden? "Ich war 20 Jahre weg. Jetzt bin ich wieder hier am See und weiß: Hier gehöre ich hin, hier bin ich zuhause", erklärt sie. "Mir gefällt auch, dass Immenstaad noch einen dörflichen Charakter hat, man kann Familien über Generationen begleiten. Das entspricht meinem Verständnis von Allgemeinmedizin, die sich durch die Breite der Zuständigkeit für alle Gesundheitsfragen und Kontinuität in der Betreuung auszeichnet."

Alles perfekt also? Sigrid Birrenbach und auch Joachim Allmendinger wünschen sich Unterstützung durch die Gemeinde. So muss Birrenbach in absehbarer Zeit in Zusammenarbeit mit der Vermieterfamilie die Praxisräume im Wattgraben modernisieren und renovieren lassen. "Das bedeutet, dass die Praxis mindestens sechs Wochen geschlossen werden muss. Gerne würde ich meine Patienten auch in dieser Zeit weiter betreuen, weiß aber nicht, wie und wo sich das bewerkstelligen ließe. Ich denke, man sollte sich die Frage stellen, ob Gesundheit nicht auch eine öffentliche Aufgabe ist", gibt sie zu bedenken. Auch Joachim Allmendinger ist überzeugt: "Gemeinden werden ihre Hausärzte künftig mehr unterstützen müssen als bisher, wenn sie die hausärztliche Versorgung langfristig sichern wollen." Dazu zähle zum Beispiel auch die Bereitstellung von Kita-Plätzen für Mitarbeiter von Arztpraxen oder die Unterstützung bei der Schaffung von barrierefreien Zugängen zu Arztpraxen.

