Do X Memorial Bigband ist in den Startlöchern

Die Musiker sind auf die Immenstaader Jazznight an diesem Freitag bestens vorbereitet. Das Publikum erwartet im Bürgersaal Swing, Samba, Soul, New Orleans-Sound und sogar Tanz.

Fans und Musiker der DoX Memorial Bigband mit Frontfrau Dagmar Egger freuen sich schon auf die 29. Immenstaader Jazznight am Freitag, 5. Mai, im Bürgersaal des Rathauses. In einem intensiven Probenwochenende in der Airbus-Kantine hat die Band zusammen mit Profimusikern am Feinschliff gearbeitet.

Funky klingt die Rhythmusgruppe, die sich gerade mit Paul Hochstetter, Schlagzeuger der Bigband des Hessischen Rundfunks (HR), "I wish" von Stevie Wonder vorgenommen hat. Was erwartet das Publikum außerdem? "Ganz unterschiedliche Stilrichtungen, damit jeder auf seine Kosten kommt", fasst Bandleader Hartmut Heinzelmann zusammen. Drei Blöcke sind vorgesehen, von Swing über Samba bis New Orleans Street Beat reicht das Spektrum im ersten Teil. Fast alle Stücke hier sind neu im Programm der Band. Im zweiten Teil ist Partystimmung angesagt. "Wir haben Sänger aus den eigenen Reihen, die hier mehrstimmig im Stil von Motown singen werden", kündigt Heinzelmann an. Im dritten Teil tanzen mehrere Paare zu Swingklassikern den Lindy Hop, der nicht nur in den Ballrooms der 1920er bis 1940er sehr populär war, sondern, wie Heinzelmann erklärt, "gerade wieder schwer im Kommen" ist.

Die Saxophonisten geben mit Heinz-Dieter Sauerborn von der HR Bigband einigen Passagen des Stücks "A warm Breeze" den Feinschliff. Ein paar Korrekturen ("Ich will nicht, dass das so drüber wischt"), dann geht der Daumen hoch: "Astrein, das war jetzt super!". Die Blechbläser arbeiten mit Trompeter Christian Meyers an ihrem Part von "I wish". Auch hier gibt es schnell Fortschritte, bis schließlich alles passt. "Morgen setzen wir das Puzzle dann zusammen", freut sich Hartmut Heinzelmann auf die Gesamtproben – und natürlich auch auf das Konzert.

Am Freitag, 5. Mai, wird der Bürgersaal im Rathaus Immenstaad um 18.30 Uhr geöffnet. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). Es empfiehlt sich, früh zu kommen. Bewirtet wird durch den Heimatverein.