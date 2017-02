Nach dem erfolgreichen Konzert im vergangenen Jahr hat Axel Töbel die A-Cappella-Band erneut engagiert. Der Kartenverkauf für das Konzert am 25. März läuft.

Im Winzerkeller in Immenstaad hat die A-Cappella-Formation „Cash-N-Go“ im April 2016 für Stimmung gesorgt – nun hat Axel Töbel sie erneut engagiert. Wiederholen wird sich das gewitzte Programm von damals am Samstag, 25. März, um 20 Uhr, nicht: Die Stimmaktobaten kommen mit neuen Liedern. Wenn die so klasse sind wie das zum Schießen komische Bee Gees-Medley oder ihre anrührende Version des Snow Patrol-Hits „Chasing Cars“, wird das Publikum hochzufrieden sein. Karten für 20 Euro können bei Axel Töbel reserviert werden (Telefon 0 75 45/29 16; toebel.immenstad@t-online.de). Ab 10. März gibt es Karten auch bei Optik Schadow in Immenstaad. (rup)