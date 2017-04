Immenstaad Bürgermeister Jürgen Beisswenger wird Kassenprüfer beim TuS Immenstaad

Einstimmig wurde Bürgermeister Jürgen Beisswenger, der bei der Hauptversammlung dem Turn- und Sportvereins Immenstaad beitrat, direkt zum Kassenprüfer gewählt. Aus vielen Mitgliedern wurden am Freitagabend Ehrenmitglieder.

"Wir haben eine 24-jährige gute Amtszeit miteinander gehabt", sagte der Vorsitzende des Turn- und Sportvereins (TuS) Immenstaad, Clemens Müller, am Freitag während der Hauptversammlung zu Bürgermeister Jürgen Beisswenger und dieser antwortete: "Bleibt, wie ihr seid, ihr seid ein toller Verein." Was wie ein endgültiger Abschied klang, nahm eine positive Wendung. Bürgermeister Beisswenger überreichte Clemens Müller eine Beitrittserklärung und ließ sich dann umgehend und einstimmig ins Amt des zweiten Kassenprüfers wählen, das bis zu diesem Zeitpunkt noch der Gemeindekämmerer Matthias Hermann innegehabt hatte. Clemens Müller seinerseits ließ Geschäftsführerin Martha Laboureur im Namen des Vorstandes die Verdienstnadel des Vereins ans Revers des Bürgermeisters stecken.

Im Gegensatz zum Bürgermeister, dessen Amtszeit im November endet, müssen die neu ernannten Ehrenmitglieder künftig keine Mitgliedsbeiträge mehr bezahlen. Das trifft auf den langjährigen stellvertretenden Vorsitzenden Norbert Biedermann zu, auf Christiane Priesett, die sich seit 15 Jahren um die Mitgliederverwaltung kümmert und die Abteilung Turnen leitete, auf Richard Künzer, der seit 1950 Mitglied ist, auf Dieter Budde, der als juristischer Beistand die Satzung entworfen hat, und auf Fritz Nefke, der die Kasse von 1998 bis 2004 führte und sich jahrzehntelang als leidenschaftlicher Volleyballer eingebracht hat. Nur Karin Jäger, die gute Seele der Leichtathletik und Erfinderin des Hungerlaufs, sagte: "Ich bin vor 45 Jahren nicht eingetreten, um irgendwann geehrt zu werden. Ich möchte weiterhin Beiträge bezahlen.

" Gleichzeitig kündigte sie den fünften Immenstaader Hungermarsch an, der in diesem Jahr am 30. Juni (Staffellauf) und 1. Juli (Hungermarsch) stattfindet. Geehrt wurde auch Hugo Lorenz, der seit 70 Jahren Mitglied ist. Er war laut Müller in jüngeren Jahren ein "eisenharter Verteidiger" und kommt, sofern möglich, noch immer zu jedem Heimspiel und zu den Stammtischen. "Der TuS interessiert mich halt, es gab zwar ein bisschen eine Krise, aber jetzt geht es hoffentlich auch wieder aufwärts", sagte Lorenz und sprach damit den Trainerwechsel im Winter an, der laut Vereinsvorsitzendem "in beiderseitigem Einverständnis" stattgefunden hat.

Für das kommende Jahr hat sich der Verein die Erneuerung des Thekenbereichs im Vereinsheim vorgenommen. Erste Kostenschätzungen liegen bei 12 000 bis 15 000 Euro. Auch die Decke in der Küche muss erneuert werden. Das dürfte die bisher ausgeglichene Kasse belasten. Außerdem steht am 1. Juni 2019 ein Großereignis ins Haus. An diesem Tag feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen. "Überlegt euch was, denkt euch ein paar tolle Sachen zum Jubiläum aus", forderte der Vorsitzende die Mitglieder auf. Unter den insgesamt 1225 Vereinsmitgliedern sind auch zehn Asylbewerber, die Fußball und Tischtennis spielen. "Wir werden auch weiterhin unseren Beitrag zur Integration leisten", kündigte Clemens Müller an.

Langjährige Mitglieder

80 Jahre: Edwin Hund

70 Jahre: Hugo Lorenz

65 Jahre: Helmut Langenstein

50 Jahre: Günther Hund und Thomas Mecking

40 Jahre: Robert Bosch, Thorsten Budde, Helga Hecking, Leo Hemberger, Dieter Kirchhoff, Lothar Lanz, Marco Mayer, Stefan Meichle, Brigitte Nosse, Christiane Priesett und Wolfgang Saupp

25 Jahre: Ralf Dörflinger, Sylvia Hummel, Katharina Kraus, Fabian Mayer, Walter Rueff und Rolf Stockmann (afr)