Immenstaad Bürgermeister Jürgen Beisswenger will wohlgeordnetes Haus übergeben

Der Immenstaader Bürgermeister Jürgen Beisswenger hat beim Neujahrsemfpang am Sonntag angekündigt, im Herbst nicht für eine vierte Amtszeit zu kandidieren. "Unsere Gemeinde steht hervorragend da, sodass ich im Dezember nicht nur diese Amtskette, sondern auch ein wohlgeordnetes Haus übergeben kann", sagte er.

Zum Neujahrsempfang im Rathaus war der Bürgersaal diesmal noch ein wenig voller als in den Vorjahren. Bürgermeister Jürgen Beisswenger hatte angekündigt, bei dieser Gelegenheit bekannt zu geben, ob er bei der im Herbst anstehenden Bürgermeisterwahl noch einmal antreten möchte. Die Auflösung gab es in der Schlussansprache: Beisswenger kündigte an, dass er nach 24 Jahren im Amt nicht erneut kandidieren wird.

Zuvor hatte Beisswenger einen besorgten Blick über die Gemeinde hinaus gerichtet: "Was wir an Wohlstand gewinnen, scheinen wir an Humanität in vielen Bereichen zu verlieren." Zum Wahlausgang in der USA sagte er: "Seit man mit Pöbeleien und Lügen, Beleidigungen und Drohungen sogar ganz demokratisch Wahlen gewinnen kann, scheint ein weiterer Damm von Ethik und Moral auf ganzer Breite gebrochen." Beisswenger richtete einen Appell an die Immenstaader: "Lassen Sie uns in unserer Welt, in unserer Gemeinde alles dafür tun, um unser Miteinander weiterhin so offen und fair, respektvoll und menschlich zu gestalten".

Etliche Großprojekte hat die Gemeinde 2016 auf den Weg gebracht. Ende 2017 soll der erste Spatenstich für den Kita-Neubau im Seegaddel erfolgen. Für das Fünf-Millionen-Projekt gebe es jetzt Hoffnung auf Zuschüsse aus einem Förderprogramm des Bundes. Für den neuen Bauhof, für den 2,5 Millionen investiert werden, könne die Projektplanung bis zur Sommerpause stehen. Die Sanierung der Meersburger Straße wird 1,5 Millionen Euro kosten und soll im April abgeschlossen sein. "Das Baustellenhopping als Immenstaader Sportdisziplin wird uns noch einige Zeit erhalten bleiben", sagte Beisswenger.

Für den Planungsprozess für den Bauabschnitt der neuen B 31 vom Grenzhof bis nach Meersburg wünscht er sich, "dass sich mehr Bürger für dieses Zukunftsthema engagieren". In die Modernisierung der Wasserversorgung investiert Immenstaad derzeit 1,3 Millionen Euro. Ende März soll die neue technische Ausrüstung in Betrieb gehen. 55 000 Quadratmeter Platz für kleine und mittlere Gewerbebetriebe schafft die Gemeinde in den Steigwiesen. Ab 2018 sollen die Grundstücke verkauft werden. Im Baugebiet Stockwiesen sind die meisten Grundstücke bereits bebaut. Nur aufs Highspeed-Internet müssen deren Bewohner weiter warten: Die Glasfaserkabel seien verlegt, aber die Telekom könne es offenbar nicht leisten, die Hausanschlüsse zu aktivieren, rügte Beisswenger. Gute Nachrichtungen hatte er zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen: 2016 habe die Gemeinde ausreichend Wohnraum zur Verfügung stellen können. Der Bedarf für 2017 solle möglichst ohne Neubau durch weitere Anmietungen gedeckt werden. Im Tourismus erwarte Immenstaad für 2016 ein neues Top-Ergebnis. "Ich gehe heute schon davon aus, dass Immenstaad mit oder ohne EBC oder Teamcard auch 2017 nicht schlechter abschneiden wird", sagte Beisswenger, trotzdem hoffe er auf eine erfolgreiche Pilotphase der neuen Gästekarte, sodass die EBC 2018 nicht nur in Immenstaad eine Mehrheit finde. Auch zur hausärztlichen Versorgung schöpft der Bürgermeister neue Hoffnung: Es würden sich Nachfolgelösungen abzeichnen, deutete er an.

"Unsere Gemeinde steht hervorragend da, sodass ich im Dezember nicht nur diese Amtskette, sondern auch ein wohlgeordnetes Haus übergeben kann", sagte Beisswenger. Jetzt sei aber weder Ort noch Zeit für Abschiedsreden und Bilanzen: "Bis es so weit ist, gibt's nämlich noch jede Menge zu tun". Mit vollem Engagement wolle er das bis zu seinem letzten Arbeitstag.