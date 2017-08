Immenstaad Beste Stimmung zum Weinfest-Auftakt

Schon kurz nach der Eröffnung war der Rathausplatz zum Immenstaader Weinfest mit gut gelaunten Festbesuchern dicht gefüllt.

Familie Schneider aus Gschwend bei Schwäbisch Gmünd gehörte dazu und freute sich, dass es bei ihrem jetzigen Urlaub – ihr dritter in Immenstaad – wieder geklappt hat, beim Weinfest dabei zu sein. „Es ist wirklich super, vor allem die Musik gefällt uns sehr.“ Sogar den jüngsten Mitgliedern der Familie gefiel die Blasmusik, mit der die Kapelle des Musikvereins für die Festgäste für Stimmung sorgte. Am heutigen Samstag wird ab 18 Uhr weiter gefeiert – dann mit der Tanz- und Partyband First Class. Rund um den Festplatz reihen sich die Stände vom katholischen Kirchenchor, Männergesangsverein, Jugendrotkreuz, Garde der Hennenschlitter, TuS, Förderverein für Sanitätsdienste, Hennenschlittern, Winzern, Schalmeien Kippenhausen und Familientreff.