Überlingen Benefizkonzert: Gotteslob für die neue Orgel

Der Projektchor Schabach singt bei einem Benefizkonzert in der Kirche Mariä Heimsuchung neue geistliche Lieder. Der Erlös aus Spenden fließt in die Renovierung der Orgel. Die Sänger kommen aus dem Gebiet der Seelsorgeeinheit Meersburg.

Meersburg/Immenstaad – Jugendlich klar heben sich die Stimmen der ersten Reihe in die Kirche: "Im Jubel ernten, die mit Tränen säen" singen sie und verströmen Zuversicht. "Wie Träumende werden wir sein", mischen sich die erwachsenen Stimmen dazu. Kinder, Frauen und Männer verleihen den Worten des 126. Psalms ein ungeahnt frisches Gesicht. Die Sänger kommen aus dem Gebiet der Seelsorgeeinheit Meersburg.

Der Projektchor Schabach gibt ein Benefizkonzert in der Kirche Mariä Heimsuchung in Immenstaad. Der Erlös aus Spenden fließt in die Renovierung der Orgel. Durch das Konzert führt Meinrad Walter, stellvertretender Leiter des Amtes für Kirchenmusik der Erzdiözese Freiburg und Professor an der Hochschule für Musik Freiburg. Er nennt Musik "den schönsten Vorgeschmack auf das himmlische Jerusalem". Sie komme vom Himmel, sie aber verankert auf der Erde.

Wie als Illustration dafür flötet die Orgel zu Beginn des Konzerts sachte wie von weit her. Fast zufällig fallen erste Töne, wiederholen sich als Echo und entfalten sich zum "Salve Regina" – "Sei gegrüßt, Königin". "Meine Seele preist den Herrn" singt der Chor, auch er steht auf der Empore. Erst als die Orgel den Taizé-Gesang "In te confido – Auf dich vertraue ich" – einleitet, schreiten sie summend zum Altar.

"Maria ist die große Vorsängerin der Kirche", sagt Walter. "In ihrem Magnifikat zeigt sie an, wovon unser Lobgesang handeln soll: die Größe Gottes loben, die Geringen trösten und alle Verhältnisse auf Erden verändern." Gerade deshalb sei das christliche Gotteslob ohne die Wurzeln in den jüdischen Psalmen undenkbar. "Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt" etwa enthält Worte aus dem 30. und 138. Psalm – Schabach rappt die Strophen, plötzlich innig folgt der synkopisch schwingende Refrain. Ein anderes Lied leitet Klarinettistin Katharina Gleixner mit Klezmer-Klängen ein. "Dunkelheit bedeckt alle Völker der Welt", singt der Chor. Sein "Jerusalem, Jerusalem, leg dein Gewand der Trauer ab" wird zum fetzigen Plädoyer für den Frieden. Leiterin Anna Frank dirigiert mit elegant schwebenden Bewegungen, bis in die agilen Fingerspitzen tupft sie die Musik in die Luft. Ihre Sänger folgen tonrein, verständlich und mit großer Hingabe an die Musik und ihre Botschaft. Einfühlsam begleitet eine Instrumentalcombo den Chor, gestaltet Zwischenspiele und setzt Farbtupfer.

Der Name des Chors ist Programm: "Schabach" bedeutet im biblischen aramäisch "loben", oder wie Organisatorin Annette Kormann formuliert: "Unerschrocken und mit Freude Gottes Segen verkünden." Genau das hat sich der Chor vorgenommen. Die Sänger verbindet die Liebe zu neuem geistigen Liedgut. "Das alte Gesangbuch hatte das Pech, vor den Taizé-Gesängen herauszukommen, deshalb ist vieles davon noch nicht in den Gemeinden angekommen", sagt Walter. Er hat bei der Neufassung des katholischen Gesangbuchs "Gotteslob" mitgewirkt. "Die neuen Lieder kommen so selten vor im Gottesdienst", sagt Kormann. "Die Jugend will aber andere Lieder." Auch dafür singt Schabach – und wirft die Nummern der Lieder aus dem Gotteslob an die Wand.

Der Chor

Den Projektchor Schabach gibt es seit gut einem Jahr. Den Anfang machte ein Benefizkonzert für Flüchtlinge. Die Sänger fanden so viel Freude am Singen, dass sie jetzt ihr fünftes Konzert geben. Sie proben projektbezogen und singen immer für einen guten Zweck. Die Sänger kommen aus dem Gebiet der Seelsorgeeinheit Meersburg, die jüngste ist sechs Jahre alt, der älteste 55. Den Namen "Schabach" haben sie gewählt, weil sich in ihm die aktuelle Situation der geflüchteten Syrer mit dem biblischen Wort für Gotteslob verbindet. Das aramäische Wort "Schabach" bedeutet loben, preisen oder beten. Aramäisch ist eine alte syrische Sprache, die zur Zeit Jesu die Umgangssprache in Israel war. Einige Passagen des Alten Testaments sind im Original aramäisch.