Der Künstler Frank Teufel aus Tuttlingen zeigt seine Skulpturen und Radierungen bis 30. September in der Draenert Orangerie. Die Vernissage am Sonntag war bestens besucht.

Seit mehreren Generationen wird in Frank Teufels Familie das Handwerk des Steinmetzes weitergegeben. Das hat seine Vorstellung vom Stein von Kindheit an geprägt: "Stein ist schwer, träge, statisch und unverrückbar", sagt er in der Draenert Orangerie. Und er fügt an: "Das möchte ich aufbrechen. Ich möchte dem Stein einhauchen, was er eigentlich nicht hat: Leichtigkeit."

Wobei "einhauchen" ein reichlich zarter Begriff ist für die Steinsägen und Meißel sind, mit denen er den Granit-, Marmor- oder Basaltblöcken zu Leibe rückt, um seine Formvorstellung herauszuarbeiten. Was am Ende aber übrig bleibt, ist wirklich nur ein Hauch: Zart und schlank strebt der Stein in die Höhe, wie eine aus dem Erdreich gewachsene Pflanze.

Frank Teufel steigert die Entmaterialisierung des Steins noch, wenn er auf die Bedeutung der fotografischen Langzeitbelichtung für seine Skulpturen zu sprechen kommt – auf eine bei Dunkelheit fotografierte bewegte Lichtquelle, die auf dem Foto als Linie erscheint. Will Teufel damit sagen, dass ihm als Ideal Steinskulpturen vorschweben, die sich zur Lichtlinie entmaterialisieren? Ein schöner Gedanke – aber so utopisch ist der Künstler dann doch nicht. Ein wenig philosophisch wird es an dieser Stelle trotzdem – denn solche Lichtlinien waren es, die ihn dazu anregten, Zeitverläufe im Stein als Linien darzustellen. Und so sind seine Skulpturen nicht nur Materie, sondern Materie in der Zeit. Und fast immer ist diese Zeit "Beziehungszeit", denn Teufel schlägt aus einem Block keine einzelne steinerne Linie, sondern zwei. Und diese Linien begegnen, überkreuzen oder berühren einander, um wieder voneinander fortzustreben, etc.

So entsteht das Paradox, dass jede Steinlinie für sich natürlich einen Körper bildet. Aber zugleich lassen sie sich auch als völlig gegenstandslose Diagrammlinien verstehen, die Punkt für Punkt den Beziehungsstand von Individuen protokollieren, die in der Skulptur selbst körperlich gar nicht vorhanden sind – ähnlich wie ein EKG den Herzschlag sichtbar macht, nicht aber das Herz abbildet. Gleichwohl kann man den Kurven von Frank Teufels Skulpturen eine gewisse körperliche Erotik nicht absprechen.

Bodo Schnekenburger spricht in seiner Laudatio davon, Teufel zwinge dem Stein seine Formen auf. Der Künstler widerspricht keineswegs: Wenn in die Schwere des Steins Leichtigkeit gebracht werden soll, geht das das nur gegen seinen natürlichen Grundzustand. Trotzdem will Teufel den Stein nicht zur Leichtigkeit verfremden, will die Eigenschaft des Steins nicht ableugnen. Deshalb bleiben gesägte Schnitte und die Spuren des Meißels sichtbar. Glattpolierte Oberflächen, an die man klopfen muss, um sicher zu sein, dass es sich nicht um gegossenen Kunststoff handelt, wären Frank Teufels Sache nicht.

In diesem Sinne ist Teufel "ehrliches Arbeiten" wichtig. Diese Ehrlichkeit ist es auch, die ihn bei der Arbeit auf Papier zur Radierung zieht. Mit der Radierung ist es wie mit dem Meißeln am Stein: Ein getaner Arbeitsschritt lässt sich nicht mehr rückgängig machen. "Wenn man vom Stein eine Ecke abschlägt, dann ist sie weg", sagt Teufel. Bei der Radierung wiederum lässt sich eine in die Druckplatte geritzte Linie nicht mehr ausradieren. Aber das reicht ihm zur angestrebten Ehrlichkeit nicht aus. Als Bildhauer, der im Raum arbeitet, widerstrebt es Teufel, auf dem Papier die Illusion der dritten Dimension zu erzeugen: "Eine Skulptur auf die Fläche zu bringen, ist Humbug." So fand er vor zwei Jahren zur sogenannten Schattenradierung. In ihr stellt Teufel nicht die Illusion einer Skulptur dar, sondern das, was eine Skulptur tatsächlich hinterlässt, wenn ihre Form auf eine zweidimensionale Fläche trifft: einen Schatten.

In der Folge sind Teufels Schattenradierungen, wie auch die Grafiken von Richard Serra oder Eduardo Chillida, massive schwarze Formen. Man könnte seine Radierungen wegen der Tiefe und Prägnanz dieses Schwarz als besonders voluminös, als blockhaft bezeichnen. Kunstwissenschaftler tun derlei gern, wenn sie betonen wollen, dass das grafische (Neben-)Werk eines Künstlers im Grunde in seiner Bildhauerei wurzelt. Frank Teufel täte man damit allerdings keinen Gefallen. Körper will er schließlich gerade nicht darstellen. Andernfalls wären diese Blätter, zur Vortäuschung räumlicher Tiefe, optisch weniger dicht und weniger geschlossen.

Bis 30. September in der Draenert Orangerie in Immenstaad (Steigweisen 3). Geöffnet Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.